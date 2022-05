Cartas que revelan los problemas maritales de la reina Victoria y el príncipe Alberto

Es considerado uno de los pocos matrimonios de la realeza que se llevaron a cabo por amor y no por algún tipo de interés político; sin embargo, se han revelado unas cartas que dejan al descubierto, que la relación de la reina Victoria y el príncipe Alberto, no fue color de rosa.

La reina Victoria y el príncipe Alberto se casaron en 1861, desde entonces han sido recordados como uno de los matrimonios más estables de la realeza.

Sin embargo, se han encontrado unas cartas que el príncipe Alberto le había escrito a su esposa, la reina Victoria, y en las que exponen algunos de sus problemas maritales.

Las cartas están disponibles en Prince Albert: His Life and Legacy ("El príncipe Alberto: vida y legado”), el repertorio recopila cerca de 22 mil ítems, que pertenece a la Colección Real y los Archivos Reales,y nos acercan a la vida del príncipe Alberto.

De acuerdo con la Royal Collection Trust, Alberto mantenía un rígido registro de sus cartas, la mayoría de ellas fueron escritas entre 1841 y 1861.

El Daily Mail citó algunas de las cartas que Alberto había escrito a Victoria, la caligrafía mostraba lo exaltado que se encontraba, y ofrecía una fuerte reprimenda a su esposa, todo escrito en alemán.

“Has vuelto a perder el dominio de ti misma sin necesidad. No te dije ni una sola palabra que pudiese herirte y no comencé la conversación, pero tú me has seguido y continuado de habitación en habitación”.