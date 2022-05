¿Cómo celebrarán el 1er cumpleaños de Lilibet Diana en Inglaterra?

Del 2 al 5 de junio 2022 se celebrará el Jubileo de Platino de la reina Isabel, y prácticamente todos los familiares de la monarca estarán presentes para el festejo —incluidos Harry y Meghan, quienes viven en Estados Unidos.

Un vocero de los duques de Sussex le dijo a Hello! que "el príncipe Harry y Meghan están emocionados de atender a las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel este junio en compañía de sus hijos".

La reina Isabel II conocerá por primera vez a Lilibet Diana

Esto significa que será el primer viaje de Lili Diana a Reino Unido, de donde su papá Harry y su hermano mayor Archie son originarios.

Lili Diana nació el 4 de junio del 2021 en el hospital de Santa Bárbara, California, donde residen los cuatro después de que Harry y Meghan decidieran renunciar a la realeza británica.

En el mes de abril, los duques de Sussex hicieron una visita rápida a la reina Isabel II en su país natal, y Harry habló con Today al respecto de este breve encuentro:

"Es genial estar con ella. Simplemente fue muy bueno verla, ¿sabes? Está en excelente forma". Le preguntaron si asistirían al jubileo, a lo que respondió: "todavía no sé. Hay muchas cosas antes, temas de seguridad y eso. Quiero hacer posible que mis hijos la conozcan [a la reina Isabel]".

Lilibet Diana cumple 1 año

Según Daily Star, los duques de Sussex y sus hijos se quedarán en Frogmore Cottage, una casa de campo adyacente al castillo de Windsor.

Pero lo más probable es que no veamos mucho a Harry y Meghan, ni a sus hijos. Una fuente reveló a The Post —vía Page Six— que "los cortesanos están preocupados de que la pareja le robe protagonismo a la reina de 96 años".

Además Harry, Meghan y el príncipe Andrés no acompañarán a Isabel II en el balcón de Buckingham por el jubileo —solo están admitidos miembros de la familia real con roles activos.

La fuente dijo a The Post, "la primera vez que realmente verán en público a Harry y Meghan será durante el servicio de Thanksgiving en la Catedral de St. Paul el viernes, donde serán parte de las personas sentadas en un banco".

Otro testigo de la realeza dijo, "no presentarán a Lili con la reina en público, eso es seguro". Así que los planes del primer cumpleaños de la segunda hija de Harry y Meghan podrían ser todo un misterio.

