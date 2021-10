Cómo come hamburguesas la reina Isabel II. ¡No llevan pan!

El chef Darren McGrady revela en entrevista la forma en que la reina Isabel II come hamburguesas: con cuchillo y tenedor

¿Te has preguntado qué desayuna la reina Isabel II? Lo que Darren McGrady, ex chef de la realeza, comentó sobre esta rutina mañanera incluye los tradicionales panecillos scones. Ahora, tras una entrevista con el portal Insider, Darren develó cómo come hamburguesas la reina Isabel II . ¡Esto es a la hora de la comida!

(Foto: Getty Images)

Spoiler alert, las hamburguesas que llegan al plato de la reina de Inglaterra no traen pan. La realidad no tiene que ver con cortar carbohidratos, sino que a la monarca le enseñaron a comer todo con cuchillo y tenedor. Solamente parte la carne y el resto de ingredientes que le acompañan.

Después de que el chef que trabajó por 15 años con la familia real contó en una entrevista con US Weekly que «la reina jamás comió pizza«, Insider contactó a McGrady para saber más sobre los gustos de comida rápida de Isabel II.

En esta entrevista declara que cazaban venados y con ello hacían la carne de las hamburguesas. Posteriormente añadían arándanos y otro tipo de rellenos, pero jamás venían con pan.

Una ironía de esto es que la reina Isabel II es dueña de uno de los McDonald’s más lujosos del mundo, como declara Business Insider. Este local se ubica a las afueras de Londres, en el Banbury Gateway Shopping Park cerca de Oxfordshire. ¡Aquí sí hay hamburguesas con pan! al igual que papas fritas y elegantes asientos de cuero.

Sobre Darren McGrady

También fue el chef personal de la princesa Diana, príncipe William y príncipe Harry, e incluso ha cocinado para cinco presidentes de los Estados Unidos. El primer libro de cocina que publicó se titula Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen. Tiene un segundo libro de cocina donde admite tener un formato diferente de pizza de tikka masala, se encuentra como The Royal Chef at Home.

Para aficionados a la cocina, Darren tiene un canal de YouTube donde sube recetas tradicionales, preparaciones especiales y algunos favoritos de la realeza. Desde shortbread escocés hasta mousse de chocolate, cualquier recetario puede seguirse.