La vida de los royals está llena de historia, comenzando por sus nombres. Así es, la denominación de los monarcas, príncipes y demás figuras de la realeza tiene un antecedente muy interesante —y es por ello que en Latinoamérica decimos príncipe Carlos y en Reino Unido lo conocen como Charles.

La histórica práctica de traducir los nombres de la realeza

En la antiguedad, y como práctica común, en los libros de historia de la monarquía se referían por los nombres en la versión inglesa —por ejemplo, el rey Francis I (no François), Charles V (no Carlos, Karel o Karl) y Philip II (no Felipe).

Por poner otro ejemplo más obvio, es como el hecho de que le decimos Florencia a la ciudad italiana en lugar de Firenze. Así como actualmente traducimos ciudades y países, lo mismo ocurre con los nombres de los royals.

¿Por qué sucede esto? Europa antes se conocía como Cristiandad —o El Mundo Cristiano—, donde prácticamente todas las monarquías estaban regidas por un derecho divino. Entonces los nombres estaban en latín y cada país lo traducía a su lengua vernácula.

Ya que el latín no se practica más, cada miembro de la realeza moderna se identifica por el nombre de su nacionalidad. Al contrario de lo que acostumbrados, la reina Isabel II es, en su idioma, la reina Elizabeth II.

Cómo se dicen los nombres de los royals en distintos idiomas

Ahora que comprendemos que cada royal se denomina por el idioma de su país, veamos cómo se dicen en distintos lugares.

María Antonieta: en alemán Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen; pero como en la corte austriaca hablaban francés, lo tradujeron a Antoine porque la consideraban demasiado joven para ser reina, aunque después fue en francés Marie Antoinette.

Luis XIV de Francia: en francés Louis XIV; en neerlandés Lodewijk XIV; en alemán Ludwig XIV; en danés Ludvig XIV; en italiano Luigi XIV; en inglés Louis XIV.

Carlos V: en inglés Charles V; en alemán Karl V; en neerlandés Karel V.

María de Médici: en inglés Marie de' Medici; en francés Marie de Médicis; en italiano Maria de' Medici.

Catalina de Aragón: en inglés Catherine of Aragon; de hecho a Kate Middleton se le refiere como Catalina, duquesa de Cambridge, pero en inglés va como Catherine y de aquí deriva el Kate.

Felipe: están tanto el rey Felipe de Bélgica en español como Philippe en inglés; o el rey Felipe VI de España como Philip VI en inglés.

Francisco: al rey Francisco II de Francia se le dice François II en francés; Franciszek II en polaco; y Frans II en danés.

Isabel I de Rusia: a la emperatriz se le dice en ruso Elizaveta Petrovna [Yelizavéta Petróvna]; o Elizabeth en inglés.

Catalina II de Rusia: al igual que con Isabel, en ruso sería Ekaterina Alekséyevna, y en inglés Catherine.

Guillermo: deriva, por ejemplo, de neerlandés Willem; o William en inglés (como el príncipe William, duque de Cambridge) y el príncipe Guillaume de Luxemburgo.