¿Cuál era el apodo de Meghan Markle antes de convertirse en ‘royal’?

La actitud práctica de la duquesa de Sussex a la hora de abordar su papel institucional como miembro en activo de la familia real británica, al que renunció oficialmente a finales del año pasado, chocó frontalmente con el rígido protocolo de la monarquía y causó toda una revolución.

Más ‘secretos’ sobre Meghan

En realidad, ese rasgo de su personalidad era de sobra conocido entre sus colegas del mundo del entretenimiento e, incluso, inspiró el apodo por el que se referían a ella sus antiguos compañeros de reparto en la serie Suits, según reveló ahora el documental Vice Versa: Meghan Markle Escaping the Crown de la cadena Vice TV.

(Foto: Getty Images)

Así…

Entre el equipo del drama legal que le dio la fama, la actual esposa del príncipe Harry era conocida como Meghan Gets Sh*t Done, que se traduciría al español como ‘Meghan consigue que todo quede hecho’, gracias a iniciativas como la que puso en marcha en colaboración con el centro St. Feliz de Toronto, donde trabajaba como voluntaria en sus ratos libres, y otros albergues para donar la comida que sobraba del catering tras cada jornada de grabación.

En otra ocasión, la antigua estrella de la pequeña pantalla también se encargó de comprar el pavo y todos los alimentarios necesarios de cara a una celebración del día de Acción de Gracias para los menos afortunados en el mencionado centro.

Lo más probable es que ese alias no le siguiera hasta Reino Unido cuando se convirtió en su Alteza Real, un título que ya no puede utilizar, pero por el momento no ha trascendido qué apelativo cariñoso le puso su familia política.

Por: Bang Showbiz