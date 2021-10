Cuando Kate «salvó» a William de una compañera que no dejaba de coquetearle

El nuevo libro del biógrafo británico, Robert Lacey, cuenta cómo Kate «salvó» a William de una encimosa compañera, y el resto del cuento de amor fue historia.

A la fecha uno se cuestiona, ¿realmente a Kate Middleton le apasionaba la historia del arte?, ¿tanto como para cambiar la cédula de una universidad y cambiarse a St. Andrews, donde estudiaría William? Bien, pues la parte de los estudios pasa a un segundo plano, pues hay una nueva revelación. Uno de los extractos del nuevo libro del historiador Robert Lacey destapa cómo Kate «salvó» a William, su futuro esposo, de caer en manos de otra mujer.

Cuando Kate y William recién se conocían de manera muy amigable en la universidad

«En agosto del 2000, los resultados de Kate llegaron por correo: dos A’s y una B, los grados que necesitaba para asegurar su lugar en la universidad de Edimburgo», relata Lacey. Casi al mismo tiempo, William recibiría sus notas para ingresar a St. Andrews y estudiar historia del arte. Esta última noticia claro que se hizo pública y las inscripciones para Andrews crecieron hasta 44% (con mayoría de mujeres).

«Ese otoño, Kate escribió personalmente a Edimburgo para liberar su plaza. Luego aplicó a St. Andrews para historia del arte. ¿Pero cuál fue la razón de esta decisión tan crítica», incógnita del presente.

(Foto: Getty Images)

Un modelaje en ropa interior y «mucho valor»: Kate a la conquista de William

En 2002, un año después del ingreso a la universidad, sucedió el «momento revelador», el look con el que Kate Middleton conquistó al príncipe William: el modelaje en ropa interior de Middleton. Los ahora duques de Cambridge vivían durante su estancia universitaria en la residencia de St. Salvator’s Hall, donde sus cuartos estaban cercanos.

(Foto: Getty Images)

Ahora llega el acto en que decimos «¿yo lo habría hecho?», «¡un acto con mucho valor!», o como se dice informalmente, «tuvo los pantalones para hacerlo». Pues durante una fiesta, William no se la estaba pasando del todo bien debido a una encimosa compañera. Lacey cuenta: «El príncipe fue amable, pero no se la podía quitar de encima y la chica no captaba el mensaje». Entonces sucedió: Kate apareció de la nada y enredó sus brazos por detrás de William. Entonces el hijo mayor de Diana dijo «¡Oh, lo siento! Pero tengo novia», y él y Kate se alejaron con una risita cómplice. Le agradeció «la salvada».

En el libro el autor continúa en que para el 2002, cuando William regresó del descanso de Navidad, invitó a Kate a la casa compartida que tenía con Fergus Boyd y otro amigo. Digamos, serían roomies. ¿Te habría gustado ser roomie de William?