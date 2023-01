¿Cuánto gana un Guardia Real británico?

La popularidad de la Guardia Real Británica es tan grande, que muchos turistas tienen como imperdible ver el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham. Pero te equivocas si piensas que son parte de una atracción turística o que están de adorno, en realidad forman parte de la élite del ejército inglés y su función principal es proteger a los miembros de la realeza.

Según Changing the Guard, una jornada para cada guardia equivale a 6 horas divididas en turnos, tiempo en el que no pueden hacer ningún tipo de gesto o abandonar su posición. Sería imposible de aguantar si no fuera porque cada 10 minutos hacen “stamping”, un movimiento en el que dan un par de “taconazos”, cambian de lado su arma y marchan 20 pasos.

Una de sus características principales, son los sombreros negros llamados bearskins, que pesan de 2 a 4 kilos y cuya finalidad es hacerlos lucir más altos e imponentes. Por si fuera poco, los miembros de la Guardia Real, también reciben entrenamiento específico por si llegan a desmayarse en algún momento, ¡así de importante es su postura!

Pero vamos a lo importante, ¿cuánto ganan por este complicado trabajo? El sitio Leisureandlux señala que aunque el salario depende obviamente del rango, el promedio es de casi $900,000 pesos al año. ¿Te parece poco o mucho?