De Estados Unidos a la corona

Y pocos saben, incluso en la Inglaterra de hoy, que la vizcondesa y política lady Nancy Astor, dueña del palacio de Cliveden, donde me hospedé hace unos años, fue la primera mujer electa al parlamento inglés, habiendo comenzado su vida como la heredera estadounidense Nancy Shaw Witcher Langhorne. Por cierto, su biografía autorizada Nancy, The Story of Lady Astor, de Adrian Fort, la recomendamos.

