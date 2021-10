De duquesa a youtuber; Sarah Ferguson tiene un canal de videos para niños

La duquesa de York no se queda atrás en la era digital. Sarah Ferguson abre un canal en YouTube para contar cuentos infantiles y un par de recetas para hacer en casa.

La familia York siempre nos asombra cuando de showbiz y escándalo se trata. Pero esta vez al menos no de ese modo, y es que Sarah Ferguson ha decidido abrir las puertas de su intimidad desde el canal de YouTube Storytime with Fergie and Friends.

Sarah Ferguson estrenó este año canal de YouTube, ¡y a los niños les encanta!

En este canal vemos a la exesposa del príncipe Andrés de narradora y entrevistadora. Invita a algunos escritores famosos a leer cuentos para niños, así como a conversar sobre temas de crianza y familia.

En la propia descripción se menciona como «Sarah Ferguson, duquesa de York, es una humanitaria global, mujer de negocios, best seller de libros para niños, productora y defensora del bienestar».

La duquesa ya tenía experiencia con el entretenimiento para niños

Ferguson ya había incursionado años atrás en el mundo del entretenimiento para niños. Una de sus historias, «Budgie» el helicóptero, se hizo caricatura y estrenó en televisión.

La madre de Eugenia y Beatriz de York ya tiene 25 libros infantiles en total, mismos que a veces lee en Storytime with Fergie and Friends. Este canal tiene un valioso propósito: entretener, educar y divertir a los niños durante la cuarentena. Inició en abril del 2020, pero se ha mantenido activa asegurando videos nuevos y frescos para que los pequeños pasen un buen rato.

Algunos videos cuentan con caricaturas, otros son sobre recetas de pastelería, ¡hay para todos los gustos! El canal de YouTube de Sarah Ferguson es buena opción para entretener a tus hijos de manera didáctica, a la par que vemos en acción a una de las figuras que, aun tras una polémica separación, sigue mostrando sus habilidades.

Por: Redacción Vanidades