Demanda al príncipe Andrés: abogado afirma que 'no se involucrará a la reina Isabel'

El caso de la demanda al príncipe Andrés por abuso sexual sigue siendo un tema latente —sobre todo porque este 2022 es más que probable que el royal declare al respecto.

Después de que se supo que la reina Isabel le retiró sus patronatos, ahora entra en cuestión cómo será el juicio del príncipe Andrés.

Príncipe Andrés podrá ser interrogado por el abogado de Victoria Giuffre, mujer que demanda al royal

De acuerdo con Page Six, se espera que Andrés pase dos días en Londres para ser interrogado por David Boies, abogado de Virginia Giuffre (quien levantó la demanda al príncipe Andrés por presuntamente abusar de ella a los 17 años).

Boies dijo al Mail on Sunday que Andrés 'está un poco incómodo' con la situación. Y que "no planean arrastrar a la familia de Andrés en el escándalo, incluyendo a la reina Isabel, a su ex esposa Sarah Ferguson e hijas".

A la luz de este caso, Andrés de York abandonó todas las redes sociales —en Twitter, @TheDukeOfYork, ya está desactivada. Pero fue en 2019 que el hijo de la reina se retiró de la vida pública a causa de la demanda.