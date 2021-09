Después de superar la depresión y esperar por una pandemia, James Middleton finalmente se casa

Tal parece que el 2021 tampoco se ha librado de tener bodas secretas e íntimas. Además de las ceremonias destacadas que ya pasaron, como la de Beatriz de York el año pasado, esta vez tocó el de otro reconocido personaje. James Middleton, hermano menor de Kate, se casó en secreto este fin de semana.

James Middleton atrasó su muy esperada y anhelada boda por la pandemia

James dio a entender tiempo atrás que esperará a que las restricciones impuestas debido a la pandemia se retiren para pasar por el altar. El empresario compartió en Instagram la lista de propósitos que se había fijado para 2020 y que no había cumplido, entre los que se incluían: viajar más, aprender francés y casarse.

De este último punto se deducía que tanto su entonces prometida Alizee Thevenet como él prefieren esperar a que la situación mejore y puedan reunir a todos sus seres queridos y amigos para que presencien un día tan especial.

"El único propósito que sí he cumplido este año [2020] ha sido el de pasar más tiempo con mis perros", aclaró James para tratar de encontrarle el lado positivo al período de confinamiento que ha pasado en la mansión campestre de sus padres.

Finalmente, llegó el día del enlace

Claro que la espera valió la pena, y ahora el hermano de Kate no se puede mostrar más feliz siendo un recién casado. En redes sociales compartió: "Mr & Mrs Middleton. Ayer me casé con el amor de mi vida, rodeado de amigos, familia y por supuesto algunos perritos en la hermosa villa o Bormes-lesMimosas. Las palabras no bastan para describir lo feliz que estoy".

De acuerdo con El País, la pareja se conoció hace tres años en un club y llevan saliendo dos años y medio. Se les ha visto conviviendo con Pippa Middleton y en 2019 anunciaron su compromiso.

La ceremonia se llevó a cabo en Francia y se desconoce la presencia de royals en ésta.

James Middleton se casa después de superar un grave episodio depresivo

Cuando tenía 31, Kames rompió el silencio para revelar los momentos más oscuros que pasó en 2016 a causa de una fuerte depresión y que vivió en soledad, ya que ni siquiera su familia sabía la enfermedad que sufría.

"Durante días me arrastré. Iba al trabajo, luego solo miraba con ojos vidriosos a la pantalla de mi computadora, deseando ver pasar las horas para que pudiera volver a casa", escribió James en una carta abierta publicada en el Daily Mail.

"No podía responder ni al más mínimo mensaje, así que no abría ni mis emails. No podía comunicarme ni con los que más quería, mi familia y mis mejores amigos", confesó en su momento.

James compartió que una de las personas que lo alentaron a hablar de su depresión fue su hermana Kate, quien junto a su esposo el príncipe William, y su cuñado, el príncipe Harry, cuando tenían una organización benéfica sobre salud mental llamada Heads Together.