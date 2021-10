Detalles del «baby shower» de Meghan Markle en Nueva York

Este martes se dio a conocer que la duquesa de Sussex había viajado a Nueva York, en donde aprovechó para visitar la ciudad y reunirse con algunos de sus amigos más cercanos. También trascendió que se le organizó a Meghan, embarazada de siete meses, su primer baby shower.

Lo que se ha informado es que la exactriz fue recibida en Manhattan por sus amigas más cercanas, encargadas de la organización del evento que se realizó en uno de los salones del exclusivo hotel The Mark, del Upper East, donde además se hospedó.

Desde su llegaa a la Gran Manzana, Markle visitó el Museo The Met Breuer, tomó el té en el hotel The Surrey en compañía de Abigali Spencer, amiga y ex coprotagonista de la serie Suits. También sacó un poco de tiempo para hacer shopping por Madison Avenue, donde seguramente compró muchas cosas para su bebé.

Algo que llamó la atención fue que Meghan fue recibida en el hotel con de decenas de ramos florales en tonos rosados , por lo que muchos pueden pensar que el bebé que espera será una niña. Esto es una mera suposición, ya que la misma duquesa dijo hace unas semanas que prefieren que el sexo de su hijo sea una sorpresa.

El Palacio de Kensington no se ha pronunciado al respecto de esta visita, por lo que este viaje es de mero carácter privado y, hasta ahora, no se tiene previsto ningún evento oficial.

En este día, la esposa del príncipe Harry vistió un abrigo vintage, de Courrèges, el cual combinó con skinny jeans, zapatos color nude, de Stuart Weitzman, modelo, ‘Legend’ , y un bolso a juego, de Carolina Herrera.

(Foto: The Grosby Group)

También lució un abrigo azul marino de Victoria Beckham, que combinó con botas satinadas, de Isabel Marant, y un bolso de Stella McCartney.

(Foto: The Grosby Group)

Entre las invitadas a su baby shower estuvieron Amal Clooney, Serena Williams, Priyanka Chopra y Doria Ragland, madre de Markle.

Además, entre los paquetes que se recibieron en la suite del hotel llegó una cuna Babyletto Hudson, la famosa 3 en 1 (valuada en casi 400 dólares). En un tono nude, acorde a los tonos pasteles con los que Meghan ya habría decorado el cuarto de su bebé.

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images