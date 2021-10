El ABC de Grace Kelly; muerte, boda, hijos y más

El ABC de la vida de Grace Kelly, la estrella de Hollywood y de Mónaco de la que todo mundo ha hablado.

La actriz y princesa consorte de Mónaco habría cumplido 91 años hoy, 12 de noviembre del 2020 —ella nació en 1929—. Repasamos la historia de Grace Kelly, la estrella de Hollywood y de la realeza que cautivó por muchos tiempo.

A ctriz

Culminó sus estudios en 1948 en el Academy of Dramatic Arts de Nueva York. La primera vez que apareció en Broadway fue en la obra titulada The Father. Recibió muy buenas críticas por su actuación y después de esta aparición tuvo muchas ofertas para actuar en teatro y televisión. Se dice que los dos años siguientes interpretó más de 60 papeles dramáticos.

B oda entre la actriz y el príncipe

En enero de 1956 se anunció al mundo el compromiso entre la actriz Grace Kelly y el príncipe Raniero III de Mónaco. Considerada una de las bodas reales más icónicas de la historia, tomó lugar en la Catedral de Mónaco el 19 de abril de ese mismo año.

C ine, el primer amor de Grace

La figura destacada en esta etapa para la actriz fue Alfred Hitchcock. Con él filmó Dial M for Murder (1954) e It Had to be Murder (1954). Después de estos filmes, participó con otras leyendas como John Ford, Bing Crosby, Ava Gardner, Gary Cooper y James Stewart. De hecho, fue la primera actriz en grabar tres películas consecutivas de Hitchcock.

D ura infancia

Hubo revelaciones en el libro Grace Kelly: Hollywood Dream Girl donde revelaban que en su niñez tuvo una madre abusiva, un padre antisemita grosero y una hermana que continuamente la golpeaba. Nació en una familia adinerada —su padre, John B. Kelly, tuvo un negocio de albañilería en Filadelfia y ganó medalla de oro en remo durante los Juegos Olímpicos de 1920—, pero las esperanzas sobre Grace no eran fructíferas. Su madre daba una educación muy fuerte, «exigía obediencia», y al papá casi nunca lo veía.

E stilo único

Su estilo lady se complementaba con lentes de sol, sombreros y guantes blancos, a lo que era aficionada. La casa francesa de alta costura, Hermès, bautizó un bolso en su honor, el Kelly bag. También le gustaba cambiar de peinado, desde el clásico suelto con ondas románticas hasta los abultados recogidos.

F ourteen Hours

Nombre de la película con la que Grace Kelly dio el salto a la pantalla grande. Fue un drama dirigido por Henry Hathaway y por el que lo nominaron a mejor dirección.

G race Patricia Majer Kelly

El nombre completo de la actriz y princesa consorte nacida el 12 de noviembre de 1929.

E ncuentro de Grace y Raniero

La actriz asistió al Festival Internacional de Cine de Cannes en 1955 y realizó una sesión de fotos para la revista McCall’s Patterns Book. Cuando se iba a preparar para su cita con el príncipe, ¡se fue la luz en el hotel! Así que se fue a su cita con el cabello mojado, mientras que Raniero llegó 45 minutos tarde a la cita. A pesar de ello, Grace se enamoró de la manera en que él trataba a sus animales y el resto fue historia.

H ollywood Boulevard

Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, situada en el 6329 de Hollywood Boulevard.

I cónica actriz

Con 11 películas en la manga, la filmografía de Grace Kelly la convirtió en una icónica actriz que, a pesar del corto tiempo en Hollywood, llenó lo suficiente.

La inolvidable Grace Kelly

« J ack Kelly» o John Brendan Kelly

A su padre, John Brendan Kelly, le decían también Jack Kelly. Fue uno de los remeros estadounidenses más exitosos en la historia del deporte de remo y triple ganador de medalla de oro olímpica. Es hijo de inmigrantes y también se unió al ejército de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial.

K elly for Brickwork

El nombre del negocio de ladrillos que tuvo el papá de Grace Kelly con su hermano Charles (tío de la actriz). El señor hizo su mansión de ladrillos en 1929, con 15 cuartos y un jardín con cancha de tenis.

L os puentes de Toko-Ri