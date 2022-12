El día que el presidente Roosevelt le sirvió hot dogs al papá de la reina Isabel II —y le gustaron

Preparar banquetes para la visita de los royals a la Casa Blanca debe ser una de las planificaciones más particulares, pero quizá el secreto está en la simplicidad —¿o no? Al menos es probable que así lo haya pensado Franklin D. Roosevelt, quien decidió darle a los reyes de Inglaterra hot dogs y cerveza.

El día que el presidente Roosevelt le sirvió hot dogs al rey de Inglaterra

El papá de la reina Isabel II, el rey Jorge VI, se convirtió en el primer monarca británico en visita Estados Unidos, y lo hizo durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. “La excursión de cuatro días incluyó todos los elementos básicos de una visita real: un recorrido turístico por Washington, una cena de estado formal y una gran fiesta en la embajada británica”, como apunta Mental Floss.

getty

getty

Pero la visita se salió de los formalismos acostumbrados por la familia real y se organizaron planes más casuales —como la histórica visita del rey acompañado de la reina Madre a la mansión del presidente en Hyde Park. El chiste de este recorrido es que, si el clima lo permitía, saldrían a comer hot dogs por el parque.

Bueno, la velada corrió de manera más formal, pues no asistieron literalmente a la calle, sino que todo se comportó a manera de picnic fancy. El New York Times publicó sobre el histórico suceso y lo tituló, “El rey prueba los hot dogs y pide más; y los acompaña con cerveza”. Y según la longeva prima del presidente Roosevelt, Daisy Suckley, ella recordó el momento tras asistir a la cena: “yo estaba sentada a dos mesas. Vi a los meseros con las bandejas plateadas y dos pequeños hot dogs dirigiéndose hacia el rey y la reina. Pero no estaba lo suficientemente cerca como para ver si se los comieron. Todo fue muy gracioso”, vía Washington Post.

De acuerdo con la revista Hudson Valley, Roosevelt estrictamente los había invitado para tener “una cena casual”, y él mismo hizo el menú. Aunque la madre de Roosevelt se opuso vehemente, el entonces presidente insistió en que debían servirse hot dogs. “La reina Madre estaba confundida con el platillo, y les preguntó, '¿cómo se come esto?', mientras usaba tenedor y cuchillo, pero el rey siguió las instrucciones de FDR de solamente agarrarlo y meterlo a la boca”, comentan.

getty his

La revista añade que, según la Biblioteca y Museo FDR, esta visits "cambió la perspectiva del pueblo estadounidense, lo que a su vez permitió que Roosevelt hiciera más por Gran Bretaña. Cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania tres meses después, los estadounidenses, debido en gran parte a la visita del rey y la reina, simpatizaron con la difícil situación del Reino Unido; los británicos ya no eran extraños ni los malvados gobernantes coloniales del pasado, sino amigos familiares y parientes con los que los estadounidenses podían identificarse”.

¿Qué te parece esta divertida anécdota de cuando el papá de la reina Isabel II probó los hot dogs en Estados Unidos?