El épico momento en que el rey Juan Carlos calló a gritos a un presidente

El '¿por qué no te callas?' del rey Juan Carlos al presidente Hugo Chávez, es tan famoso que tiene su propia página de Wikipedia. Y con motivo del aniversario 14 que cumple esta famosas pronunciación entre figuras públicas, recordamos el contexto, involucrados y más.

2007, año del famoso 'por qué no te callas del rey Juan Carlos I

En el 2007 sucedieron varias cosas en el mundo —desde las inundaciones en el sur de Asia donde fallecieron más de 3 mil personas, hasta el estreno del séptimo y último volumen de las aventuras de Harry Potter—. En cuanto a las familias reales, fue el año en que nacieron la tercera hija de los reyes de Holanda, la segunda hija del príncipe heredero Federico de Dinamarca y la infanta Sofía, hija de los reyes Felipe y Letizia.

Y bien, otro acontecimiento que involucró a la Casa Real Española ese año fue la participación del entonces rey de España, Juan Carlos I, en la XVII Cumbre Iberoamericana, foro de índole política donde se pretende establecer vínculos entre los países latinoamericanos y de Europa.

Han habido varios hitos en lo que fue el reinado de Juan Carlos, pero su intervención en la Cumbre llegó a ser de las destacadas: en ese momento, José Luis Zapatero (actual ex presidente de España) estaba pidiendo 'respeto' al entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, porque éste llamó 'fascista' al ex presidente José María Aznar. Entre el intercambio de palabras, surgió el rey emérito para exclamarle a Chávez '¿por qué no te callas?'.

Cuando Hugo Chávez tachó de 'fascista' al ex presidente español Aznar

"Podrá ser español el presidente Aznar, pero es un fascista y es una falta de respeto", comentó Hugo Chávez. Y fue en 2006 que el ex presidente Aznar dijo en una visita a Chile que el mandatario venezolano era "una amenaza peligrosa para la región".

Según medios, esa misma noche de la Cumbre en Chile el ex presidenre Aznar llamó por teléfono a Zapatero y al rey Juan Carlos para agradecerles el apoyo y discurso en su defensa.

El rey Juan Carlos abdicó en 2014, ya con una reputación más decaída, y subió su hijo Felipe. A este actual rey, El País le hizo una semblanza donde descataron que "el nuevo rey de España es incapaz de decirle a nadie 'por qué no te callas'. Y será una de las principales diferencias del reinado de Felipe VI y de Juan Carlos: el carácter opuesto de ambos monarcas".

¿Recuerdas este momento?, ¿qué estabas haciendo?