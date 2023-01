El gesto de Kate hacia William que muestra grandes cambios en su comportamiento, según experto

La pareja real favorita de muchos, realizó una visita sorpresa al banco de alimentos de Windsor estando en el lugar, ayudaron a empacar alimentos y escucharon atentamente las necesidades del lugar, así como la crisis que se vive actualmente.

El experto en lenguaje corporal Darren Stanton, reportó para The Mirror, que durante esta visita la Princesa de Gales tuvo un gesto “desdeñoso” con William, que indica cambios en su autoconfianza.

“Mientras se veía a la pareja saliendo del auto, noté que Kate salió por la parte lateral del vehículo y no buscó a William. Esto no significa que no esté interesada, solo que tiene mucha tranquilidad consigo misma. Si comparamos estas imágenes con algunas de hace dos o tres años, ella es enormemente diferente en sus niveles de confianza”.

Stanton también analizó imágenes de Kate dentro del banco de alimentos, mismas que usó como referencia para mostrar cómo ha cambiado el comportamiento de la royal a lo largo de los últimos años: “En el banco de alimentos parecía dominante con sus gestos, muy abierta. Antes solía colocar sus manos una encima de la otra frente a ella, casi como un gesto defensivo, pero no hemos visto ese gesto en muchos meses”, explicó.

Kate en el banco de alimentos de Windsor

Pero eso no estodo, Darren explica para la misma publicación que ha notado que Kate lleva su característico abrigo rojo como un “disfraz de superhéroe” y que siempre viste este tipo de tonos cuando quiere parecer audaz y segura de sí.