El guiño de moda invernal de la reina Letizia que tú también puedes llevar

Al parecer la reina Letizia se adelantó al código de la moda de invierno con una falda estampada con pata de gallo (que nos encantó). ¡Y seguro querrás copiar el look!

Tres palabras: pata de gallo. Hay algo en este estampado que no pasa de moda, y si lo usas en prendas afelpadas o robustas, ya tienes un look 100% de invierno. Su versatilidad lo ha llevado a modelar en todo tipo de pasarelas, de Dior hasta Lagerfeld y Alexander McQueen. Y por qué no, la monarquía también luce del emblemático estampado de pata de gallo. Quien recién hizo referencia a este estilo fue la reina Letizia, y acaparó tanto la cámara que se le reconoció como «reina de la moda».

La reina Letizia preside una reunión bajo los mejores elementos de la moda de invierno

Después del descanso por el puente de la Almudena, doña Letizia retomó su agenda oficial con una reunión en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad. Durante la jornada trataron temas sobre el impacto que tuvo la pandemia para personas con discapacidad y sobre el programa Reina Letizia para la inclusión, entre otros.

Lo que trae riqueza al conjunto que llevó Letizia fue la paleta de colores: una acertada y siempre funcional combinación de rojo, negro y blanco. La distinguida falda fue el elemento principal, una falda lápiz de Hugo Boss por debajo de las rodillas con estampado de gallo, misma que alguna vez usó en el invierno de 2019 (y aún luce fenomenal).

Arriba portó un jersey rojo, también de Hugo Boss, acomodado bajo un cinturón negro Burberry de cuero. Encima de todo yacía un abrigo blanco de corte clásico de Felipe Varela. A las prendas le acompañaban zapatos de salón en charol burdeos de Lodi y un clutch de cuero de Reliquiae.

¿Eres #team pata de gallo tradicional o exótica?

Habrá de dos grupos: quienes prefieran el look en un sobrio y elegante blanco y negro, o quienes se sientan emocionados de armonizar con el tercer color y romper la regla monocromática.

Si no nos ponemos exquisitos, no hay límites con una falda de pata de gallo. Este elemento de guiños invernales puede ser tu salvavidas para cualquier evento o salida casual. El elemento de Letizia con el abrigo sobre los hombros es elegante, y prueba con distintos calzados ad hoc a la ocasión. ¿Qué te parecen unos looks así?

Cuando Kate se inspiró en Diana y llevó pata de gallo

Y al ver a la reina llevando pata de gallo es inevitable recordar cuando Kate Middleton honró a Diana en este estampado. La duquesa de Cambridge lo llevó en un maxi abrigo color rojo, y Lady Di lo estilizó en un conjunto de falda y saco rojo y negro.

¡Cuéntanos qué tan fan eres de la pata de gallo y si lo usarás para estas festividades!