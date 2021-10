El hermano de la princesa Diana reacciona al aborto espontáneo de Meghan

El hermano de la princesa Diana da sus condolencias a Meghan Markle y Harry, su sobrino, por pasar por un aborto espontáneo en julio del 2020.

«No puedo imaginarme la agonía de perder a un hijo, tanto de esta forma como de ninguna otra». Esto fue parte de las declaraciones de Charles Spencer, hermano de la princesa Diana. El conde apareció en el show londinense Lorraine donde dejó entrever la consternación sobre la noticia del aborto espontáneo de Meghan Markle.

El hermano de Lady Di también comentó que no es fanático de The Crown

Al tío de Harry lo invitaron al programa inicialmente para platicar sobre The Crown. De acuerdo con Hello! Magazine, Charles habló sobre la importancia de dejar en claro a los espectadores que los sucesos históricos fueron dramatizados para salir en televisión.

«Para ser honestos, no soy fan de The Crown. He visto algunos episodios en el pasado, pero ninguno de los más recientes, aunque mi esposa sí los ha visto», declaró.

Además añadió: «Lo que sí sé de la actual temporada de The Crown es que me decepcionó cómo representaron a mi abuela escocesa. Así no es como era ella».

Lo que el hermano de la princesa Diana piensa del aborto espontáneo de Meghan Markle

La host del show le preguntó sobre la noticia de Harry, su sobrino, que acaba de salir al público. A lo que Charles confirmó que «es verdaderamente triste, mis pensamientos están con ellos».

Meghan recientemente publicó un artículo en el New York Times hablando profundamente sobre el aborto espontáneo que atravesó en julio 2020.

«Perder a un hijo es cargar con un dolor casi insoportable. Algo que han pasado muchos, pero de lo que pocos hablan. En la tristeza de nuestra pérdida, mi esposo y yo descubrimos que en un cuarto con 100 mujeres, de 10 a 20 de ellas habrán sufrido un aborto espontáneo». Así reza un extracto de las palabras redactadas por la duquesa de Sussex.