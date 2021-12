El intrigante secreto que encriptó María de Escocia en su última carta antes de ser ejecutada

Se convirtió en reina de Escocia a los 6 días de haber nacido, y jamás imaginó todos los peligros que tendría que enfrentar. La última carta de María de Escocia revela un poco sobre su turbulenta vida llena de romance, venganzas y luchas por el poder de un reino.

Tras la muerte de su padre Jacobo V, María fue coronada como reina de Escocia cuando apenas tenía 6 días de nacida. Fue prometida con el príncipe Eduardo, hijo de Enrique VIII, pero cuando su madre rompió el comprimo, tuvo que huir a Francia.

En Francia fue educada de acuerdo a su elevado rango y los 6 años se comprometió con el delfín francés, Francisco, con quien se casó cuando tenía 15 años; sin embargo, enviudó cuando apenas tenía 17.

Cuando regresó al trono de Escocia, se casó con su primo segundo Enrique Estuardo, Lord Darnley en 1565, un matrimonio tormentoso que dio un hijo en 1566 —el futuro Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra— y culminó con el asesinato de su esposo, en 1567.

El día 27 de julio de 1567 la forzaron a abdicar al trono en favor de su hijo Jacobo, de apenas un año de edad. Tres días más tarde, la capturaban los soldados de Isabel I, su prima y enemiga.

Según la historiadora Reay Tannahill, autora del libro María Estuardo, obligada a abdicar y acusada de participar en el asesinato de su marido, tampoco en la corte inglesa María encontró refugio. Sus pretensiones al trono inglés habían chocado con la implacable Isabel I.

Isabel mantuvo prisionera a María durante 18 años en el castillo de Sheffield Manor. La más nefasta de las intrigas para conseguir su liberación y acceso al trono de Inglaterra fue la planeada por su paje Anthony Babington, quien conspiró para asesinar a Isabel.

El complot fue descubierto y María fue llevada a juicio en octubre de 1586, y la condenaron a muerte, pero hasta el 1 de febrero de 1587 Isabel I no fi rmó la orden de ejecución, que fue llevada a cabo una semana más tarde.

Antes de ser ejecutada, María de Escocia escribió una carta dirigida a Enrique III, rey de Francia, en la que revela su testamento, así como un intento de hacerse pasar por mártir.

"Señor, mi cuñado, habiendo sido arrojada por voluntad de Dios, por mis pecados creo, al poder de la Reina mi prima, en cuyas manos he sufrido mucho durante casi veinte años, finalmente he sido condenada a muerte por ella y sus estados.

He pedido mis papeles, que me han quitado, para poder hacer mi testamento, pero no he podido recuperar nada que me sirva, ni siquiera obtener permiso para hacer mi testamento libremente o para tener mi cuerpo transportado tras mi muerte, como quisiera, a tu reino donde tuve el honor de ser reina, tu hermana y antigua aliada.

Me ejecutarán como un criminal a las ocho de la mañana”, escribe María en la carta, según una investigación publicada en Electronic British Library Journal.