El look nupcial de la princesa Beatriz fue todo un guiño a la reina Isabel

El pasado viernes 17 de julio, la princesa Beatriz se casó con su prometido Edoardo Mapelli Mozzi en una ceremonia íntima en Windsor. ¡Te damos más detalles!

Un día después, la casa real británica reveló un par de fotografías del gran día de la pareja.Y la espera valió la pena porque hemos podido observar el vestido de novia de Beatriz, quien lució como un a verdadera princesa.

El esperado vestido

Uno de los puntos que siempre destacan es el traje de la novia, y Beatriz no ha defraudado.

La hija de los duques de York rompió con el patrón de las anteriores novias reales -como Kate Middleton y Meghan Markle, quienes optaron por vestidos de

reconocidos diseñadores internacionales- y, en cambio eligió un estilo vintage. Pero no cualquier vestido.

El diseño es una creación de Norman Hartnell y es una prenda prestada por la reina Isabel, confeccionada de tafetán y organza de peau de soie, adornado con satén duquesa e incrustado con pedrería. La monarca lo usó para asistir a la première de Lawrence of Arabia en Londres, en 1962.

Hartnell fue un diseñador codiciado en el siglo XX y un favorito para los Windsor. Él estuvo detrás del vestido de novia y el vestido de coronación de la reina Isabel, así como el vestido de novia de la princesa Margarita y otras prendas reales importantes.

Esta decisión contrasta con la moda usada de las recientes bodas reales, ya que todos los vestidos fueron personalizados: Kate vistió Alexander McQueen, Meghan recurririó a Clare Waight Keller de Givenchy, y la princesa Eugenia se vistió con Peter Pilotto y Christopher De Vos.

El beauty look

El maquillaje de Beatriz se enfocó e un estilo fresco, con ojos definidos y pestañas largas y separadas.

La princesa suele llevar un tono rosado en las mejillas, combinado con los labios, sin embargo, para su boda, Beatriz optó por una paleta de colores melocotón, perfectos para las bodas de verano.

El cabello lo llevó con un semirecogido y peinando el flequillo hacia un lado.

¿Cómo se preparan los vestidos de novia de la realeza?

Los vestidos de novia de las mujeres pertenecientes a la realeza no son de los que una mujer común va a comprar en una tienda y se elige entre los modelos que tienen en exietencia.

Por lo general, en el mundo royal, el diseñador y la novia trabajan juntos durante meses, reuniéndose para realizar decenas de ajustes hasta que el vestido quede correcto.

El vestido de Eugenia, por ejemplo, ciertamente tomó tiempo.

«Durante varios ajustes, el vestido se desarrolló capa por capa, construyéndolo desde el corsé y la compleja falda hasta el corpiño ajustado y la falda plisada», reveló la familia real el día de su boda.

Como el vestido de Beatriz fue vintage, ella no siguió ese proceso exacto, pero el vestido ciertamente requería ajustes, ya que originalmente pertenece a la reina Isabel. Los modistos de confianza de la monarca, Angela Kelly y Stewart Parvin, remodelaron y ajustaron el diseño de Hartnell para la princesa.

Los toques especiales de Beatriz

Los looks de las bodas reales a menudo presentan detalles que representan temas importantes para la pareja. Por ejemplo, el velo de Meghan tenía un conjunto de flores que representabas los 53 países de la Commonwealth, más una amapola de California, que representaba su lugar de origen, y wintersweet en referencia a Nottingham Cottage, su primer hogar con Harry en el Reino Unido.

El vestido de Eugenia tenía un cardo en honor a Escocia, un trébol por Irlanda, una rosa York y una hiedra por Ivy Cottage, la casa de ella y su esposo.

Como el vestido de Beatriz no estaba diseñado especialmente para ella, no había mensajes especiales u homenajes ocultos en sus costuras. Sin embargo, como el vestido fue prestado por la reina, así como la tiara de diamantes en forma de espiga de la Reina María, la misma que la reina usó el día de su boda, el look de Beatriz rindió homenaje a su herencia real a su manera.

Y como es tradición, tras la ceremonia, el ramo de novia de la princesa se depositó en la Tumba del Soldado Desconocido.

¿Hubo segundo vestido?

Con anterioridad, las novias reales optan por un segundo vestido para la recepción. Meghan cambió su vestido de Givenchy por uno más holgado de Stella McCartney; Kate usó otro diseño de Sarah Burton para Alexander McQueen y Eugenia optó por cambiar su primer vestido por otro inspirado en Grace Kelly.

Hasta el momento no se sabe si Beatriz tuvo una segunda elección, pero dada la naturaleza de su boda íntima, es probable que se quedara con un solo vestido. Además, tampoco se ha informado si hubo una recepción en donde la novia hubiera tenido la oportunidad de un segundo traje.

