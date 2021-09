El look pre-cumpleaños de Letizia, un vestido camisero denim para visitar su vieja universidad

Este martes ha sido un día especialmente emotivo para la reina Letizia. Y es que a pocas horas de cumplir 49 años, la monarca regresó a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí, hace 26 años, concluyó la carrera de periodismo.

Letizia emocionada por regresar a la universidad donde se formó

Visiblemente emocionada en su vuelta a la que fue su "segunda casa" por cinco años, la asturiana fue recibida por un grupo de jóvenes que espontáneamente le cantaron el 'feliz cumpleaños'.

Letizia, además de presidir el acto por el 50º aniversario de la Facultad, la distinguieron con el título Alumna UCM de Honor, mismo que recibió con especial emoción. Y es que es innegable que doña Letizia continúa llevando el periodismo en la sangre, a pesar de que ya hace 17 años dejó su profesión para convertirse primero en princesa y posteriormente en reina de España. Además, la monarca entregó diplimas a siete exalumnos.

En cuanto a su discurso, recordó una divertida anécdota con un profesor. "Me acuerdo en una clase, no sé si era cuarto o quinto, estaba un cacedrático de aquellos brillantes, y a mitad de clase el hombre un poco harto me dijo en voz alta, casi gritando, 'Ortiz, mire Ortix, no sé qué va a ser de su vida, pero desde luego a pesada —refiriéndose a mis preguntas—, ahí no tiene rival'".

Estilismo precumpleañero

Letizia cumplirá 49 años este 15 de septiembre, y para conmemorar su visita a la Facultad —así como su cumpleaños— eligió llevar por ciarta vez uno de sus vestidos más adhoc de corte camisero y tela denim.

Este diseño cómodo es de Hugo Boss, tiene botonadura y bolsillos centrales. Lo "renovó" al combinar con un cinturón estrecho y unos salones de serpiente en color rojo.