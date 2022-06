El nuevo corte de la reina Isabel que la hace lucir 30 años más joven

No es de extrañar que los seguidores de la realeza están muy atentos al estilo de los royals: qué usan, cómo se visten y qué corte de pelo traen. Aparentemente Isabel II, la monarca más longeva de Gran Bretaña decidió hacer un cambio de look después de celebrar el Jubileo de Platino y... ¡nos encanta!

El nuevo corte de cabello de la reina Isabel II para el verano 2022

Después de mantenerse fuera del ojo público por un par de semanas, la reina finalmente fue vista cuando otorgó un reconocimiento al Arzobispo de Canterbury en el castillo de Windsor.

Las fotos que se compartieron en Instagram causaron revuelo porque los fans de los royals notaron algo en la monarca: su discreto pero muy elegante y fresco corte de cabello.

getty

Se divisó a la reina de 96 años con sus mechones plateados recién recortados a los lados y en la parte de la nuca. ¿Quién influenció en el nuevo look de Isabel II? Bien pudo haber sido su estilista de confianza, Angela Kelly, quien además tuvo la tarea de cortar el cabello de su majestad durante la pandemia.

"¡Amo el nuevo hairstyle de la reina!" y "ohh, tiene un nuevo corte" fueron parte de los comentarios que hicieron los usuarios ante el look de Isabel II.

De acuerdo en la memoria, The Other Side of the Coin: the Queen, the Dresser, and the Wardrobe, Angela Kelly compartió: "de marzo 2020 en adelante lavé el cabello de la reina cada semana, lo arreglaba e incluso le daba un despunte cuando lo necesitaba. Mi equipo lo apodó Kelly's Salon".

Reaparece la reina Isabel II después del jubileo de platino

getty

La reina de 96 años lució su look apto para verano 2022 en la reaparición pública que tomó lugar tras el jubileo de platino. Isabel II se dirigió a Escocia para atender a al histórica Ceremonu of the Keys.

Usó un abrigo azúl claro con un sombrero en combinación —el cual escondió un poco el hairstyle de la reina—, y un bouquet de coloridas flores.