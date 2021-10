El polémico amor de Beatriz de York

¿Qué viene para Edo y Beatriz?

En apariencia, todo va de maravilla para ellos, quienes han hecho caso omiso a todos los comentarios, incluso, una fuente muy cercana a la casa real, que ha preferido permanecer en el anonimato, ha declarado que los rumores de que el millonario aún vivía con Dara cuando empezó a salir con Beatriz, son falsos. “La princesa no habría permitido que se rompiera una relación en la que se dejara desprotegido a un niño”.

Es prematuro pensar que el romance podría terminar en matrimonio, sin embargo, en caso de casarse, Beatriz se convertiría en la primera heredera al trono en tener un hijastro, por lo que se tendría que plantear cómo sería la relación entre el pequeño “Woolfie” y su padre, y definir su papel dentro de la familia real.

Por lo pronto, la mayoría de los amigos de Edo y Dara han preferido mantenerse al margen, excepto uno, quien refirió a The Mail on Sunday que lo pronunciado en defensa de la nueva pareja está lejos de la realidad, pues Dara y Edo seguían juntos hasta hace unas semanas. “El tiempo descubrirá la verdad”, sentenció y advirtió que las intenciones del millonario podrían no ser del todo genuinas al perseguir algún beneficio de la familia real. Mientras se aclaran las aguas, Beatriz no pierde oportunidad de sonreír y dejarse llevar por los efectos del amor.

Detalles que rodean a Mapelli • Su negocio y su pasión son los bienes raíces. • Se desenvuelve en las altas esferas de la aristocracia y realeza europeas. • Ya tenía planes de boda con la madre de su hijo, Woolf: Dara Huang y su idea era formar una familia con ella. • Se ha distinguido por ser un padre presente y dedicado a su hijo. • Se dice que su relación con la princesa Beatriz de York empezó incluso desde el mes de septiembre, antes de la boda de la hermana, Eugenia de York.