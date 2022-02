El príncipe Carlos da positivo a covid-19 por segunda vez

Después de que se anunció que el rey Felipe VI y la reina Margarita de Dinamarca tienen covid-19, llegó un tercer royal en el corto tiempo. El príncipe Carlos, heredero del trono británico de 73 años, contrajo el coronavirus y se puso en cuarentena, anunció este jueves la casa real.

Príncipe Carlos positivo a coronavirus por segunda vez

Es la segunda vez que el príncipe de Gales da positivo al covid-19. Ya se había contagiado en marzo de 2020, pero el palacio informó de que tuvo síntomas leves y se recuperó rápidamente.

El príncipe tenía que inaugurar el jueves la estatua de una destacada financiera judía del siglo XIII, Licoricia de Winchester, y se declaró "muy decepcionado" de no poder asistir en un tuit.

Su residencia oficial, Clarence House, no precisó cuándo estuvo en contacto por última vez con su madre, la reina Isabel II, de 95 años, que últimamente vio su salud debilitada.

El miércoles por la noche, Carlos asistió a una recepción en el Museo Británico de Londres con su esposa Camila de Cornualles —a quien Isabel II ya la nombró reina consorte para cuando Carlos sea rey— y otras personalidades, incluidos miembros del gobierno.

Cuando el príncipe de Gales aseguró sentirse "afortunado" de sobrevivir una vez al coronavirus

"Tuve suerte y me libré de él con síntomas bastante leves", afirmó el príncipe de Gales, de 71 años, en una entrevista para Sky News para la serie After The Pandemic: Our New World, en 2020.

El hijo mayor de Isabel II se declaró "particularmente afectado por aquellos que han perdido a sus seres queridos y no han podido estar a su lado en este tiempo", añadió.

Carlos dio positivo a COVID-19 en marzo, pero sólo sufrió síntomas moderados.

Se recuperó tras aislarse durante siete días, según las directrices oficiales, y no requirió hospitalización.

"Para evitar que esto le suceda a más gente, estoy realmente decidido a encontrar una solución", aseguró el príncipe. En su opinión, "la gente ha empezado a darse cuenta de que tenemos que volver a poner a la naturaleza en el centro de todo lo que hacemos, especialmente de nuestra economía".

"Cuanto más debilitamos el mundo natural, más destruimos la biodiversidad, más nos exponemos a este tipo de peligro", agregó el monarca que siempre se ha declarado un gran amante de los animales y el medio ambiente.