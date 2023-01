El príncipe Harry quiere 'recuperar' a su papá y a William: "nunca tuvo que suceder así"

El príncipe Harry ya empezó a dar de qué hablar a tan solo un par de días que lleva el 2023. Y es que el hijo menor de la princesa Diana va dar otra entrevista con el presentador Tom Bradby para ITV, y estrena el 8 de enero. Lo que más ha conmocionado a los seguidores de la realeza es el hecho de que Harry dijo que quiere ‘recuperar’ a su papá el rey Carlos III y a su hermano el príncipe William.

El príncipe Harry dice que quiere ‘recuperar’ a su papá y su hermano

‘Harry: The Interview’ tiene como invitado especial al royal de California y promete ser “una conversación profunda” guiada por Tom. En dicha entrevista, Harry responde con una nueva declaración acerca de sus parientes, “quiero recuperar a mi papá, quiero recuperar a mi hermano”. Y que el príncipe que ahora vive en Montecito está dispuesto a reconstruir la relación, “[pero] ellos no han mostrado ningún esfuerzo por reconciliarse”. Y a pesar del deseo de reconciliación de Harry, argumenta que a los royals les gusta verlos como ‘los villanos’: “ellos sienten que es mejor mantenernos como un tipo de villanos”.

Aunque estas no serán las únicas declaraciones que el duque de Sussex dará, pues aparecerá con Anderso Cooper en 60 minutes para una extensa charla personal: “cada vez que he tratado [de hablar con ellos] en privado, hay juntas e inventas historias de mí y mi esposa”, dice Harry en el tráiler. “El motto de la familia es ‘jamás te quejes’, pero es solo un motto”, añade. Estas declaraciones vienen poco tiempo después de estrenar en Netflix Harry & Meghan, donde el príncipe y Markle comparten desde su historia de amor hasta la manera en que ambos se sintieron amenazados y hostigados por la prensa. En la serie, Harry explica cómo “funciona” la oficina de comunicaciones en el palacio de Buckingham y cómo hicieron “plantaciones” de historias para denigrar a los Sussex: "Ellos tendrán una junta con los corresponsales, y ese corresponsal literalmente recibirá información con cuchara y escribirá una historia. Y al final, dirá que se comunicaron con el palacio de Buckingham para hacer comentarios".

La experta en realeza Katie Nicholl habló con ET sobre el delicado tema de la reconciliación entre hermanos: "creo que dadas las alegaciones de Harry en los últimos tres episodios de la docuserie sobre su hermano, creo que realmente no hay posibilidades de reconciliarse en el futuro. Incluso aunque William no ha visto las series, y tengo entendido que no lo ha hecho, está muy alerta de los titulares. Estará muy consciente del daño infligido a su reputación, y creo que también explica en gran medida por qué los hermanos no se hablan".