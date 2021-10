El príncipe Harry tiene un grupo de WhatsApp con sus primos

Antes de anunciar oficialmente que estaban esperando un bebé, Harry y Meghan quisieron compartir primero la noticia con sus familiares más allegados de una forma que podría resultar algo sorprendente: a través del grupo de WhatsApp que comparte con sus primos.

Probablemente también formen parte su hermano William y su cuñada Kate, las princesas Eugenia y Beatriz -las hijas del príncipe Andrés– y Zara y Pete Phillips -los dos hijos del princesa Ana- junto a sus respectivas parejas.

En el caso de los dos retoños del príncipe Eduardo, Louis y James, puede ser que aún no estén incluidos en esa conversación al tener aún 15 y 11 años.

¿Cómo sabemos esto?

El encargado de revelar este curioso detalle durante una entrevista al periódico The Telegraph fue el exjugador de rugby Mike Tindall, el marido de Zara Phillips, hija de la princesa Ana y, por tanto, prima de los príncipes William y Harry.

A lo largo de la conversación, el antiguo capitán de la selección inglesa también expresó su certeza de que Harry -que es además el padrino de su hija menor Lena- será un padre maravilloso y muy implicado en los cuidados de su pequeño Archie.

«He tenido la oportunidad de verlo interactuar con los niños que tenemos entre todos, y siempre lo hace muy bien. Es una persona muy alegre, al igual que su hermano y su padre, no me cabe duda de que heredó ese rasgo de su carácter de su familia», afirmó Mike, que mantiene una relación muy estrecha con los duques de Cambridge y Sussex, pese a lo cual no se animó a darles ningún consejos a los nuevos papás de cara a los primeros días con un recién nacido en casa.

«Vamos a dejar que se adapte a su ritmo y descubra su propia forma de hacer las cosas. Nosotros tuvimos mucha suerte con nuestras hijas (las pequeñas Mia y Lena) porque siempre duermen muy bien, y con un poco de suerte el suyo también lo hará», señaló.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images