El sabio consejo del príncipe Carlos a Meghan Markle para no quedar mal

Es sabido que el príncipe Carlos y su segunda nuera, Meghan Markle, llevan una relación cordial. Recordemos que fue él quien la llevó al altar el día de su boda con el príncipe Harry.

El futuro rey de Inglaterra, de 70 años, también ha servido como guía y consejero para la exactriz en esta nueva etapa de su vida al convertirse en duquesa y que aún no está habituada al protocolo inglés y menos a uno tan estricto como el de la familia real británica.

De acuerdo con el Daily Mail, el príncipe de Gales tuvo un gran gesto con Meghan al darle algunos consejos de moda de cara su primera gira real en octubre pasado, cuando ella y el príncipe Harry viajaron a Oceanía.

Según dicho medio, el hijo de la reina Isabel intervino cuando escuchó que la duquesa de Sussex tenía planes de usar una tiara en su primera cena de Estado en Fiji. Le aconsejó que no podría utilizar dicho exclusivo accesorio para tal acontecimiento porque no era aconsejable hacer alarde de “extravagancia”. Esto podría tomarse como “una reminiscencia de una era pasada” en la que Inglaterra fue la rica colonia colonizadora.

«Meghan no entendía todo esto porque era nueva en el papel y el príncipe Carlos le dijo que no sería apropiado. Lo hizo con mucha amabilidad», afirmó una fuente a The Sun.

El look elegido

Finalmente, para ese compromiso, Markle, de 37 años, optó por un look muy elegante, con el que logró brillar, incluso sin la tiara. Recordemos que la duquesa de Sussex eligió un vestido largo con un ligero corte sirena de la firma británica Safiyaa en un tono azul, con manga corta y capa abierta en la espalda.

(Foto: Getty Images)

(Foto: Getty Images)

Hasta ahora, Meghan ha lucido una tiara real una sola vez, que fue el día de su boda con el príncipe Harry. Se trató de la a tiara de filigrana de la reina Mary de Teck, una pieza que no había sido utilizada públicamente desde que murió la abuela de Isabel II, en 1953, y era una de sus joyas favoritas. La diadema está hecha en platino y diamantes, y tiene un gran diamante central que en un principio formaba parte de un broche que le fue regalado por el condado de Lincoln a la entonces princesa Mary con motivo de su boda con el príncipe George, futuro George V, abuelo de la reina Isabel. Fue en 1932 cuando Mary de Teck pidió al joyero real que convirtiera el broche en la tiara que vimos puesta en la duquesa.

(Foto: Getty Images)

Por: Redacción Vanidades/ Foto: Getty Images