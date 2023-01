El top 3 de royals que gastaron una millonada en ropa en el 2022 —y las cifras

Duelo de estilo: ¿qué royal gastó más en su imagen? Sabemos que el guardarropa de las royals es el otro tesoro real: Pareciera que reinas, princesas y duquesas siguen el consejo del personaje Carrie Bradshaw: “Me gusta tener mi dinero donde lo pueda ver, colgado en mi armario”.

Durante sus actos públicos, las royals ofrecen un espectacular despliegue de moda y joyas, que —para bien o para mal— terminan por ser comentados con lupa. Así surgen listas sobre las mejores vestidas, las más estilosas y ¡las más derrochadoras!

Las royals que más dinero gastaron en ropa en 2022

Para generar el ranking de las royals que más gastaron en su imagen, el equipo del portal UFO no more (web especializada en moda de las casas reales) consideró las presentaciones públicas de las damas reales de diferentes partes del mundo, tomando en cuenta 3 categorías: artículos de moda que son considerados como OVNI (Objetos de Moda No Identificados); piezas que pueden ser identificadas y cuyo costo se pueden encontrar, y piezas donde el diseñador es conocido, pero el diseño es personalizado o el precio es desconocido. A partir de un detallado análisis de los looks usados durante el 2022, este fue el resultado:

1) Charlène de Mónaco (Bulawayo, Zimbabue, 44 años)

getty

La esposa del príncipe Alberto encabeza la lista de la royal que más gastó en moda y accesorios en 2022, ¡por tercera vez! Esto desde que este ranking comenzó a realizarse, en 1997. Se calcula que el guardarropa de la madre de los mellizos Jacques y Gabriella costó 739,541.52 euros, es decir, 15,053,774.39 de pesos mexicanos, con los cuales se adquirieron 105 piezas nuevas.

Considerando que el precio promedio de cada pieza fue de 11,377.56 euros, lo que en pesos mexicanos son 231,596.49, también es la royal que gastó el precio promedio por pieza más alto. La princesa del pequeño reino europeo, en los últimos 12 meses ha tenido un reducido número de apariciones públicas desde marzo del año pasado, cuando formalmente regresó, tras una larga y misteriosa enfermedad que la mantuvo alejada de sus hijos y su esposo.

2) Olympia de Grecia (Nueva York, 26 años)

getty

Se trata de la nieta Constantino de Grecia —hermano de la reina Sofía—, quien falleció a principios de este año. En su primera aparición en la lista de las royals que más invierten en su guardarropa, Olympia aparece en segunda posición. La primogénita de Pablo de Grecia y Marie-Chantal Miller vive en Nueva York y, según el reporte, estrenó 51 piezas nuevas con un costo de 228,930.52 euros, lo que traducido en pesos mexicanos significan 4,660,006.65.

Con una activa vida social, tal como se puede apreciar en su cuenta de Instagram, la royal ha logrado ser embajadora de las firmas de moda Tory Burch y Dolce & Gabbana, así mismo, desfiló en la semana de la moda de Copenhague, en 2018. Recientemente, la joven acaba de ser nombrada embajadora de Aquazzura.

3) Kate Middleton (Reino Unido, 41 años)

getty

En el tercer puesto en el ranking está la princesa de Gales, cuyo guardarropa se enriqueció con 204 piezas nuevas (casi el doble de las estrenadas por Charlène), las cuales sumaron un total de 217,310.46 euros, es decir, 4,423,473.93 pesos mexicanos. La esposa del príncipe William protagonizó una gira por el Caribe el marzo pasado, donde la vimos estrenar 18 looks espectaculares, que marcaron tendencia, entre creaciones de Alexander McQueen, Stella McCartney y Gianvito Rossi.

Cabe considerar que, si bien Kate acude a una gran cantidad de actos, no es el miembro de la familia real británica con más compromisos. Ese puesto lo ocupa su tía política, la princesa Ana, quien fue la figura real británica que más compromisos oficiales cubrió en 2022.

Y si te preguntas por el lugar que ocupa la estilosa Letizia de España (Oviedo, España, 50 años), te sorprenderá saber que está en el número 14 del listado. La esposa del rey Felipe estrenó 129 piezas nuevas y gastó 53,919 euros (1,099,230 de pesos mexicanos). Tal parece que su apuesta por prendas low cost, como Zara y Mango, así como compartir guardarropa con sus hijas, ha sido una acertada elección de moda y economía.

getty

Si deseas conocer la lista completa, acá te la dejamos:

1) Princesa Charlene de Mónaco

2) Princesa Olimpia de Grecia

3) Princesa de Gales, Kate Middleton

4) Princesa Sofía de Suecia

5) Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo

6) Duquesa de Sussex, Meghan Markle

7) Reina Matilde de Bélgica

8) Princesa heredera María de Dinamarca

9) Condesa Sofía de Wessex

10) Princesa Beatriz de York

11) Princesa heredera Marie-Chantal de Grecia

12) Reina Máxima de los Países Bajos

13) Princesa heredera Mette-Marit de Noruega

14) Reina Letizia de España

15) Princesa María de Dinamarca

16) Princesa heredera Victoria de Suecia

17) Gran duquesa hereditaria de Estefanía de Luxemburgo

18) Princesa Eugenia de York

19)Princesa Magdalena de Suecia