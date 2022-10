Ellos fueron los guapos novios de Kate Middleton antes de casarse con el príncipe William (y volverse futura reina de Inglaterra)

Antes de ser protagonista en su propia boda vista por 162 millones de personas y dar el ‘sí, acepto’ con el príncipe William, a Kate Middleton la llamaban ‘Waity Katie’ porque pasó muchos años esperando a que el heredero le diera el anillo.

No hay duda de que su paciencia dio frutos y la ahora princesa de Gales es la próxima reina consorte de Inglaterra.

Pero Kate también fue joven y vivió su propia vida, y entre sus intereses románticos no siempre estuvo el primogénito de Carlos y Diana.

¿Dónde y cómo se conocieron William y Kate?

La historia de amor del príncipe William y Kate Middleton inicia en 2001, cuando se conocieron en la Universidad de St. Andrews.

William se interesó en Kate cuando la vio en una pasarela con causa y ella usó un vestido transparente.

A partir del 2003 empezaron a salir, tratando de mantener la situación alejada de los medios —y se dice que hasta se cambiaron de sus dormitorios y se mudaron juntos.

Su primera “separación” se dio en 2004, pero regresaron casi de inmediato. Pero en 2007 salió la temida noticia de que decidieron terminar la relación.

William estuvo fuera por mucho tiempo sirviendo como militar, y en ese lapso Kate vivió un gran escrutinio mediático.

Finalmente en 2010 anunciaron su compromiso y la boda se llevó a cabo al año siguiente. Ahora tienen tres hijos y un gran historial en la monarquía británica.

¿Qué hacía Kate Middleton antes de casarse?

En 2006, antes de graduarse, trabajó para la compañía de ropa Jigsaw; un año después curó una exhibición fotográfica para recaudar fondos para UNICEF.

También visitaba el Oxford Children's Hospital para leerle a los niños y les organizó una fiesta con causa.

Y fue hasta 2011 que trabajó en diseño, publicidad, marketing y fotografía del negocio familiar, Party Pieces.

Además, antes de casarse vivió en un departamento con su hermana, Pippa Middleton.

Tanto en este intervalo de la relación con William como más años atrás es que Kate Middleton tuvo otras parejas. A continuación te decimos quiénes eran.

Willem Marx

“Fue su primer amor”, dijeron unos amigos de Kate a The Telegraph.

Era el 2000 y la princesa de Gales estuvo en una relación con Marx, quien actualmente es reportero en CNBC.

Ambos se conocieron en Marlborough College, una escuela pública para estudiantes de 13 a 18 años —y donde Kate obtenía puras A's y B's en matemáticas, arte e inglés.

Willem y Kate acabaron siendo buenos amigos, y el periodista fue invitado a su boda con el príncipe William.

Además de cubrir temas de relaciones internacionales, Willem estuvo presente al cubrir el momento en que un arcoíris apareció sobre el palacio de Buckingham cuando falleció la reina Isabel II.

"Bueno, Judy, dejando de lado el arcoíris, escuchamos alrededor de la hora del almuerzo aquí en el Reino Unido que los médicos de Isabel estaban preocupados por su salud y la pusieron bajo supervisión médica", dijo en televisión a su compañera Judy Woodruff.

De acuerdo con The Future of Everything, Willem “tiene un hijo de 5 años, y durante los últimos siete años ha estado casado con una hispanoamericana”, además de que es mitad británico, mitad alemán.

Harry Blakelock

Este es de los exnovios menos conocidos de Kate Middleton.

También lo habría conocido en Marlborough College, pero el romance con Harry Blakelock jamás floreció con armonía.

Es más, un testigo mencionó a Mail on Sunday que era “la relación más ‘hot and cold’ que tuvo”.

También explican que Harry fue quien le rompió el corazón.

Kate se fue a estudiar por un tiempo a Italia, y Harry presuntamente quería viajar por el mundo. Así que se tomó un año sabático y decidió terminar con la joven Middleton.

“Cuando [Kate] llegó a Florencia, realmente estaba atada a Harry. Hablaba de él todo el tiempo, parece que le descompuso la cabeza”, vía The Mirror.

Y aunque se sabe poco de Blakelock, mencionan que trabaja en Lockton, el corredor de seguros independiente más grande del mundo.

Rupert Finch

Kate estuvo con Rupert Finch en la Universidad de St. Andrews, cuando ella era de nuevo ingreso y él estaba a punto de graduarse de Derecho.

Es otra de las breves relaciones de Kate, pues no duraron más de un año juntos.

Rupert es un distinguido abogado y no se le conocen declaraciones respecto a su corta relación con Kate Middleton.

Pero se casó con una amiga de la princesa de Gales, con Lady Natasha Rufus Isaacs.

Natasha es una diseñadora aristócrata y tiene tres hijas con Rupert. En entrevista con Tatler, Lady Natasha explicó que adora que Kate Middleton use ropa de su firma, Beulah.

“Es maravilloso ver a la duquesa usando Beulah. Es una increíble embajadora de las marcas británicas y eso es lo más importante”, afirmó la aristócrata de 39 años.

Henry Ropner

Fue quizá el novio más polémico de Kate Middleton.

Henry y Kate fueron pareja al poco tiempo de que la relación con William terminara. Parece que eso claramente molestó al heredero.

Además de todo, Ropner era amigo de William desde Eton College.

Pero no acaba ahí: William fue novio de la ex novia de Henry Ropner.

Ni Kate ni William han hablado al respecto de estas relaciones pasadas, pero William sí explicó a Harper's Bazaar Australia por qué se dio la separación entre ambos en 2007.

“Éramos muy jóvenes. Era la universidad y los dos estábamos tratando de encontrarnos […] fue mucho sobre encontrar nuestro propio camino y crecer".

En fin, Henry se casó con una mujer de nombre Natasha Sinclair, aparentemente llevan más de 11 años en el matrimonio y tienen hijos.

¿Ya conocías a los galanes de Kate Middleton? No podemos evitar pensar que, fuera de Rupert Finch, todos tienen una enorme semejanza al príncipe William.