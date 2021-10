Ellos son los adorables perros de la reina Isabel II

Aunque la realeza británica suele ser muy reservada, hay un detalle que prácticamente todos conocemos sobre su cabeza: la reina Isabel ama a los perros.

Desde niña, la monarca ha estado rodeada por pequeños animales peludos que le hacen compañía en todo tipo de eventos, desde cenas familiares o reuniones de Estado hasta la enorme ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres.

Sin embargo, la madre del príncipe Carlos había decidido no tener más perritos tras la repentina partida de su perro Vulcan, en diciembre de 2020. Afortunadamente, el corazón de la reina no pudo dejar de sentir amor por dos pequeños cachorros a los que acogió y ha mantenido cerca, incluso en momentos tan complicados como la reciente muerte de su esposo, el príncipe Felipe.

Aquí te presentamos a los adorables perros de la reina Isabel II.

¿Quiénes son los perros de la reina Isabel II?

Aunque en sus planes no figuraba tener más perros, por miedo a morir y dejarlos solos, la reina Isabel II cambió sus planes tras enamorarse por completo de dos pequeñas mascotas.

“Su Majestad había tomado la decisión de no recibir más perros porque no le parecía justo para su edad. Pero sería impensable que ella no tuviera alguno; es como si la Torre de Londres no tuviera cuervos. Los nuevos cachorros son adorables”, dijo una fuente cercana a la realeza al diario The Mail.

Según se sabe, uno es un dorgi, una mezcla entre corgi y daschund, al que nombró Fergus. Este nombre fue interpretado por algunos como un homenaje que la mandataria realizó a su tío materno Fergus Bowes-Lyon, quien falleció durante la Primera Guerra Mundial.

El otro es un corgi cachorro al que acuñó el nombre de Muick, en honor al Lago Muick, uno de los lugares del príncipe Felipe en su propiedad de Balmoral, en Escocia. Este pequeño peludo sirvió como compañía para el príncipe consorte mientras se recuperaba de una operación de corazón. Eso, aseguran fuentes, hizo que la reina se encariñara aún más con el perrito.

¿Cuántos perros ha tenido la reina Isabel II?

Aunque no se sabe con certeza cuántos perros ha tenido la reina Isabel, se sabe que estos superan las dos decenas.

Getty Images

El primero fue el pequeño corgi Susan, que la reina recibió como regalo en su cumpleaños 18. Willow, Candy y el ya mencionado Vulcan también forman parte de este grupo de mascotas reales.

Por cierto, la cantidad de compañeros peludos de la reina no se compara ni tantito con el número de animales registrados bajo la guardia de la reina Victoria, que entre 1837 y 1901 tuvo 20 mascotas diferentes incluyendo un pug (Fatima), un burro (Jacquot), un par de cabras, un poni (Alma) y un loro (Coco).