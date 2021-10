"Eres tan viejo como te sientas": la reina Isabel II declina premio a 'la más viejita'

¿Cómo te tomarías la noticia de que te están premiando por ser 'la más viejita'? Bueno, algo similar le pasó a la reina Isabel II. La revista británica The Oldie, que lleva operando desde 1992, le ofreció el premio Oldie of the Year a la monarca, pero ella amablemente lo declinó.

La reina Isabel rechaza el premio a 'la Viejita del Año'

De acuerdo con ABC, el presidente de la revista, Gyles Brandreth, le escribió al secretario privado de la reina, Sir Edward Young, en julio para preguntar si Isabel II aceptaría el premio.

Pero en la edición de agosto de la revista, publicaron dicha respuesta, la cual se rechazó con amabilidad. "Su majestad la reina cree que eres tan viejo como te sientas, y la reina no cree que encuentra materia relevante en aceptarlo, y espera que encuentren a un ganador más apropiado".

Y el medio citado rescató cuando el fallecido príncipe Felipe ganó este premio en 2011, diciéndole a la publicación que fue "lindo" recibirlo. "Aprecio mucho la invitación para recibir el premio al Oldie of the Year. No hay nada más moral que nos recuerden que los años pasan —muy rápido—, y que los pedazos del marco se caen poco a poco. Pero es bonito ser recordado".

El médico de la reina Isabel II la manda a descansar y cancelar actividades de su agenda

De acuerdo con France24, oficiales de la realeza mandaron un comunicado para dar a conocer que "la ha aceptado 'a regañadientas' el consejo médico de descansar por unos días".

Fue apenas hace unos días que se le vio a la reina asistiendo a un importante evento con bastón —era la primera vez que lo usaba desde que la operaron de la rodilla hace años. Pero al respecto se ha dicho que "está animada, pero muy triste de no poder Irlanda del Norte, donde tenía ya un par de compromisos", explicaron de la reciente situación.

A la reina Isabel II le prohibieron el martini (y los cocteles con alcohol)

Aunado a estos asuntos médicos, se viene la revelación que hizo un amigo cercano de la reina en entrevista con Vanity Fair. "A la reina le aconsejaron que renuncie a su coctelito nocturno, que suele ser un martini".

Y es que la soberana de 95 años está próxima a celebrar las 70 décadas en el trono británico, por lo que todos quieren protegerla y mantenerla sana.

Eso sí, antes de pausar sus actividades momentáneamente, la monarca se ha hecho presente en otros eventos y en redes sociales. Por ejemplo, haciendo una videollamada para llevar a cabo la investidura de la nueva gobernadora general de Nueva Zelanda. Y hablando con el primer ministro Boris Johnson y demás invitados en la recepción para la Global Investment Summit en el castillo de Windsor.