Esta es la razón por la cual la Princesa Diana le tenía miedo a la Reina Madre

La princesa Diana pudo haberse ganado el cariño y la admiración del pueblo británico; sin embargo, su relación con la Familia Real es otra cosa, pues siempre tuvo diferencias con diferentes miembros de la familia. Lady Di y su relación con la Reina Madre es uno de los temas más sonados en los últimos años.

De acuerdo con el experto en realeza, Tom Quinn, la madre de la reina Isabel II no estaba de acuerdo con el divorcio entre la princesa Diana y el príncipe Carlos.

Isabel Bowles-Lyon, también conocida como la Reina Madre, no entendía del todo las contantes quejas de Lady Di sobre su nuevo favorito, y aseguran que pretendía que Diana aceptara el romance entre Carlos y Camilla Parker Bowles sin hacer escándalo.

“La reina madre pensaba que Diana tenía una visión de cuento de hadas de cómo debían ser las relaciones, y se impacientaba pensando que pronto maduraría”: reveló Tom Quinn en el documental The Queen Mother: Grandmother to the Nation.