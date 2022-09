Esta fue la primera dama que rompió el protocolo real porque no contuvo la emoción de conocer a Isabel II

Fue en 2009 durante la reunión del G20 que se celebraba en el Palacio de Buckingham cuando el matrimonio Obama quiso saludar a la Reina Isabel II. No obstante, en lugar de darle la mano, como marca el protocolo real, Michelle Obama, se emocionó tanto al conocer a la reina, que le propició un caluroso abrazo, dejándo atónitos a los presentes que se dieron cuenta de que la Primera Dama había roto los protocolos de seguridad reales.

"En realidad, era un instinto natural para la reina mostrar afecto y respeto por otra gran mujer, y realmente no hay un protocolo que deba cumplirse" escribió la diseñadora Angela Kelly en su libro 'The other side of the coin: the queen'