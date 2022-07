Este gesto indica que no existe rivalidad entre Kate Middleton y Camilla Parker

¿Cómo es la relación entre Kate Middleton y Camilla Parker? Ambas son futuras reinas consortes, y al parecer tienen un vínculo más estrecho del que poco se habla.

Dentro de los escándalos de la realeza británica se encuentra sí o sí el romance que tenían Camilla Parker y el príncipe Carlos cuando éste era esposo de la princesa Diana. La infidelidad del heredero al trono siempre fue un blanco estelar en los tabloides de Reino Unido y el mundo entero, por eso actualmente muchos se siguen cuestionando, ¿qué tan querida es la duquesa Camilla de Cornualles?

El gesto que denota lo bien que se llevan Kate Middleton y Camilla Parker

Si algo tienen en común Kate y Camilla es que están casadas con el futuro rey de Inglaterra —William y Carlos, respectivamente—, por eso uno atrevería a decir que existe cierta complicidad.

Si bien esto lo demostraron las dos royals hace poco con motivo del cumpleaños 75 de la duquesa de Cornualles. Camilla se prepara para celebrar esta fecha el próximo 17 de julio, así que la invitaron a ser editora de la revista Country Life —para la edición del 13 de julio.

Parker-Bowles aceptó con gusto esta experiencia edtorial, pero hizo una petición especial: que Kate Middleton hiciera la fotografía de portada. ¡Y así se cumplió!

La duquesa de Cambridge participó en la edición de la revista y sacó con mucho gusto el retrato de la "madrastra" de su esposo. La familia real compartió la noticia en redes escribiendo, "encargado por la duquesa de Cornualles como editora invitada, su alteza real invitó a la duquesa de Cambridge a capturar la imagen de portada en su casa en Wiltshire, Raymill".

Kate es una aficionada de la fotografía, actividad que no esconde y de la que se siente muy orgullosa. En sus años universitarios desarrolló una tesis en fotografía para la licenciatura en historia de arte. Además es la responsable del gran proyecto fotográfico Hold Still que salió a raíz de la pandemia en 2020.

Al respecto del trabajo de Kate en la revista, según medios Country Life declaró: "entendemos que este es el primer retrato formal de la duquesa de Cornualles tomado por la duquesa de Cambridge para una revista, y estamos honrados de haber sido seleccionados como la primera publicación para esta hermosa imagen".

La relación entre Kate Middleton y Camilla Parker

Los seguidores de la realeza no se hicieron esperar para dar comentarios sobre el dúo que formaron Kate y Camilla recientemente. "Wow, la duquesa de Cornualles tiene su propia fotógrafa personal en la duquesa de Cambridge", "es asombroso ver que tienen un gran vínculo, eso es bueno para Carlos y William", "me encanta que tengan una relación tan buena" fueron algunas de las anotaciones.

Quizá la duquesa de Cambridge encontró a su nueva mujer de confianza, y viceversa. Según Robert Lacey en Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult Camilla le dio un consejo a Kate mientras era novia del príncipe William.

Kate acompañada de Camilla en Clarence House el día de su boda/ AFP

"Aguanta al príncipe ocupado", que se traduciría del hang in there. Después la joven pareja tuvo una pausa en la relación. El consejo completo de Camilla continuó, "ajusta tu horario —bueno, básicamente tu vida entera— alrededor del de él".