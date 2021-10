Famosos que fueron amigos íntimos de la Princesa Diana

Su carisma conquistó no solamente a su padre que la amó desde el primer momento en que la vio, a su abuela paterna quien estaba orgullosa de su calidad humana y a sus amigas del colegio con las que se divirtió hasta el día en que se mudó al palacio de Buckingham, poco a poco también fue penetrando en los corazones de la gente cercana a la realeza, altos mandatarios, líderes del mundo, artistas y religiosos. Ellos fueron los amigos famosos de la princesa Diana.

Amigos famosos de la princesa Diana

Eran los viajes y los eventos que tenían como finalidad favorecer a alguna causa, en los que Diana conoció a personalidades con las que con el tiempo llegaría a tener una amistad entrañable, como es

el caso de los músicos Elton John y George Michael.

Elton John

Lo conoció en un evento festivo en el castillo de Windsor cuando ya estaba comprometida con Carlos, desde ahí empezó una amistad en la que ambos compartían algo en común: su interés para sumarse a causas sociales para ayudar.

Asistían con frecuencia a galas benéficas, especialmente aquellas que apoyaban a los enfermos de VIH SIDA y puntualmente colaboró con su amigo en su propia institución Elton John AIDS Foundation.

El cantante que durante su funeral interpretó el inolvidable tema Candle in the wind , que compuso originalmente para honrar a Marilyn Monroe y que adaptó para su gran amiga con el título de Goodbye England’s Rose , confesó en una entrevista con el reconocido periodista estadounidense Larry King, que durante un tiempo estuvieron distanciados debido a que en un evento de caridad que él organizaba ella se había marchado, lo cual le molestó y se lo hizo saber, Diana no lo tomó muy bien y dejaron de frecuentarse.

Sería casi un mes y medio antes de su muerte, en los funerales del diseñador italiano Gianni Versace cuando se reconciliaron, Diana fue su apoyo, se mantuvo a su lado y lo consoló en todo momento.

Esa amistad y cariño, hoy en día los mantiene unidos, ahora a través de sus hijos Harry y William, a quienes continuamente apoya sin dudar en causas benéficas.

George Michael

Lo conoció a principios de los noventa y coincidieron en varias ocasiones en conciertos para recaudar fondos a favor de los enfermos de SIDA.

El cantante declaró en una ocasión a un diario británico, acerca de su relación:

“Conectamos de una manera intangible. Ella se comportó como muchas otras mujeres a las que he atraído, porque han visto a alguien que no las amenaza. Eso es algo que las mujeres huelen. Yo le gustaba como persona y decidí alejarme de ella, intentar no llamarla porque pensé que eso sería una intromisión, cuando en realidad ella se sentía muy sola y sé que le habría encantado escuchar una voz amiga”.

Aun cuando estuvieron distanciados, George Michael estuvo presente el día de su funeral.

Freddie Mercury

El vocalista de Queen y la princesa Diana fueron amigos cercanos desde los años 80’s, y se dice que solían salir de fiesta juntos a escondidas.

Fue en 1988 cuando Diana y Freddie vivieron una de las noches más divertidas y emocionantes de su vida, pues asistieron a un bar gay con la princesa disfrazada de hombre.

Mercury uso una chaqueta militar, una gorra de cuero y gafas oscuras para hacer que Diana pasara una divertida noche en el anonimato y en compañía de sus amigos.

Se dice que esta fue la primera de varias noches en las que Diana y Freddie repitieron la divertida experiencia.

Michael Jackson

Fue el 16 de julio de 1988 cuando Lady Di y Michahel Jackson se conocieron. El encuentro ocurrió durante el backstage previo al concierto que el príncipe del pop ofrecería en Wembley, Londres, como parte de su "Bad Tour".

Durante una entrevista en 1999, Michael confesó que aunque sólo hablaron unos minutos, desde ese momento entablaron una maravillosa amistad. El cantante aseguró que la princesa lo llamaba por teléfono y mantenían largas conversaciones durante la madrugada.

Algunos medios llegaron a afirmar que Michael estaba profundamente enamorado de la princesa Diana.

Madre Teresa de Calcuta

El verano de 1997 fue de muchas pérdidas, apenas unos días después de la trágica muerte de la princesa, fallecía la Madre Teresa de Calcuta, una de sus grandes admiradoras y aliadas con quien colaboró en sus proyectos dirigidos a ayudar a los sectores más desprotegidos de la sociedad, incluidos los niños huérfanos, las personas enfermas y con algún tipo de discapacidad.

En este sentido no solamente hacía apariciones públicas con el fin de motivar las donaciones, en muchas ocasiones entregó también algunas de sus pertenencias, principalmente vestidos que eran subastados y cuyos ingresos se canalizaban a proyectos para ayudar en estas áreas.

Nelson Mandela

Durante la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas, Lady Di tuvo oportunidad de visitar Angola y Camboya, allí conocería al presidente Nelson Mandela, que en 2002 aprovechó un viaje a Inglaterra para visitar Althrop House, el hogar eterno de Diana donde creció y ahora reposan sus restos, y ahí habló sobre sus impresiones sobre ella:

“Me quedé hundido cuando me enteré de su muerte, por eso el hecho de estar aquí hoy, diciéndole adiós, es para mí algo muy significativo y que nunca olvidaré. Ella me produjo una tremenda impresión, y es así como hoy la recuerdo”.

Otros famosos que tuvieron amistad con Diana de Gales

Grace de Mónaco

Sofía y Juan Carlos de España

Juan Pablo II

Dalai Lama

Luciano Pavarotti

Nancy Reagan

Anna Wintour

Madonna

Margaret Thatcher

Tony Blair

