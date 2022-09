Grace Kelly: los polémicos hijos de la actriz que se convirtió en princesa de Mónaco (y cómo lucen actualmente)

Grace Kelly expresó en 1958 sus deseos de ser abuela, pero un fatídico accidente en coche le quitó la vida y puso fin a todos los planes a futuro de la actriz de Hollywood que se convirtió en princesa de Mónaco.

Aunque la representación física de Grace Kelly no está con nosotros desde el 14 de septiembre de 1982, en sus hijos yace el legado de figuras monaguescas con roles destacados —y claro, con su propia familia, los nietos de Grace Kelly.

¿Cuántos hijos tuvo Grace Kelly?

Grace se casó con el príncipe Rainiero de Mónaco el 19 de abril 1956 y producto del matrimonio tuvo tres hijos: Carolina (1957), Alberto (1958) y Estefanía (1965).

Aunque Carolina es la primogénita, no fue princesa heredera; el heredero fue Alberto porque la ley establece que no puede haber una mujer en la línea de sucesión.

getty

¿Qué fue de los hijos de Grace Kelly?

A pesar de perder a su madre a una edad relativamente joven —hace 40 años—, la princesa Carolina, el príncipe Alberto y la princesa Estefanía han hecho sus vidas a su manera, manteniendo el legado del principado de Mónaco —y dando de qué hablar en repetidas ocasiones.

Carolina de Mónaco, hija mayor de Grace Kelly

getty

Carolina maximizó el legado de moda que ya estaba tejiendo su madre —juntas iban a las pasarelas de las casa de lujo y se volvieron fashion icons. A sus 65 años, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, pero la moda no era su único enfoque, ya que se volvió altruista desde muy joven.

Además de la organización que fundó a los 22, Jeune J'Ecoute (para jóvenes con problemas), ha sido por más de 30 años la Presidenta Honoraria de los "Scouts" de Mónaco y de otra asociación dedicada a los niños que sufrieron abuso.

Quizá uno de los asuntos con los que Carolina de Mónaco ha dado más de qué hablar, es en sus tres matrimonios. Su primer esposo fue el banquero parisino Philippe Junot —quien era mayor que ella por 17 años; se casaron en 1978 en una fiesta con 650 invitados entre los que figuraron Ava Gardner, Cary Grant y Frank Sinatra, pero se divorciaron en 1980 y sin hijos.

Su segundo esposo fue Stefano Casiraghi, caminaron al altar en 1938 y tuvieron tres hijos: Andrea Casiraghi, Carota de Mónaco y Pierre Casiraghi. Lamentablemente Stefano perdió la vida a los 30 en un accidente en su bote.

Y Carolina se casó por tercera vez con el príncipe Ernesto de Hannover, quien técnicamente sigue siendo su esposo a pesar de que llevan más de 10 años separados. ¿La razón? Carolina se aferra al título de esta pareja porque ser princesa de Hannover es un gran reconocimiento y por eso evade el divorcio. Con Ernesto —quien estuvo a punto de ir a la cárcel por daños a propiedad y estado de ebriedad— tuvo una sola hija, Alexandra de Hannover.

Alberto de Mónaco, el heredero de Grace Kelly

getty

Alberto subió al príncipado después de la muerte de su padre en 2005, es apasionado de los deportes —al grado de participar en las Olimpiadas de Invierno de Mónaco— y de las causas que combaten al calentamiento global.

Pero con el historial de atletismo y activismo, Alberto de Mónaco no deja de estar en los títulares con un par de historias turbulentas. Antes de casarse en 2011 con la nadadora Charlene Wittstock, protagonizó varios escándalos, entre ellos sus hijos ilegítimos: tuvo dos fuera del matrimonio, Jazmine Grace y Alexandre, a quienes no ha ocultado; y aunque no tienen los privilegios de los Grimaldi, sí han disfrutado de las comodidades que les ha podido ofrecer su padre.

En 2014 dio la bienvenida a sus hijos gemelos, el príncipe heredero Jacques y la princesa Gabriella; pero esta feliz familia pasó por un momento conflictivo después de que Charlene estuvo ausente del principado por casi medio año a causa de complicaciones médicas.

Estefanía de Mónaco, la "oveja negra" de los Grimaldi

Estefanía con su hija Pauline/ getty

Estefanía lamentablemente estuvo presente en el accidente vial que mató a su mamá, ella como copiloto —y no como conductora, como mucho tiempo se le inculpó y causó estragos en su salud mental. Tenía tan solo 17 años.

A sus 57 aún mantiene un perfil relajado, jamás se acopló al título de princesa e hizo su vida muy por a parte del estatus quo de la familia monaguesca —aunque sí comparte el sentido activista de sus raíces, y es presidenta de Fight Aids Monaco.

Al igual que su hermana mayor, llenó los tabloides por sus relaciones amorosas: además de ser pareja de Rob Lowe, tuvo un romance con su guardaespaldas Daniel Ducruet en 1992 —producto de ello dos hijos, Louis y Pauline Ducruet, y se divorciaron en 1996.

Tras el divorcio tuvo una tercera hija, Camille Gottlieb, cuyo padre es el jefe de seguridad Jean Raymond Gottlieb —y como jamás se casaron, Camille no entra en la línea de sucesión.

En 2001 se casó con el cirquero y entrenador de elefantes Franco Knie, inclusive mudándose con el al circo acompañada de sus hijos; pero la relación terminó al año siguiente. Y finalmente su tercer esposo fue el acróbata portugués Adans Lopez Peres, pero se divorciaron en 2004.