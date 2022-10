Harry está preocupado porque no tiene el control de lo que se va a presentar en la nueva temporada de The Crown

La quinta temporada de The Crown promete ser una de las más polémicas de esta afamada serie sobre la reina Isabel II.

Ya se presentaron las fotos del personaje de la princesa Diana con sus dos hijos, y hay un gran parecido entre estos tres royals.

Pero más allá de los looks, lo que causa revuelo es la forma en que retratarán la vida de William y Harry.

Príncipe Harry preocupado por la quinta temporada de ‘The Crown’

Harry y Meghan tienen un millonario contrato con Netflix, pero esto no significa que tienen mayor conocimiento sobre lo que se viene para The Crown.

Se especulaba que como socio del contenido que se hace en la plataforma, Harry podría hacer alteraciones a la serie.

Pero esto se desmintió, y un testigo dijo a The Sun que “Harry no tiene ningún tipo de control sobre The Crown, y ni siquiera le han mostrado los guiones de la quinta temporada”.

Las situaciones de mayor vulnerabilidad que se vienen en la serie es la ruptura del matrimonio de sus padres, la relación de Carlos con Camilla y la entrevista de Diana con Martin Bashir.

“Ese fue un periodo muy sensible para Harry y William”, mencionaron, “cualquier representación de este periodo será perturbador para ver".

The Sun recordó la vez en que Harry dijo ver The Crown como suscriptor a la plataforma. “Me siento más cómodo con The Crown que con las historias escritas que veo de mi familia, de mi esposa o de mí mismo”.

“Porque esa es la diferencia entre la ficción”, mencionó.

Además del día en que nos dieron otra pista de que Harry definitivamente había visto la serie. Fue cuando el actor Matt Smith, quien interpretó al príncipe Felipe en las primeras dos temporadas, compartió que mientras jugaba polo, conoció a Harry y al saludarlo lo llamó ‘abuelo’.

La quinta temporada de The Crown estrena el 9 de noviembre 2022.