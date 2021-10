Harry, «impotente» y preocupado porque la reina y el príncipe Carlos contraigan coronavirus

‘»Aún así, el príncipe ha estado en contacto tanto con su padre como con su abuela y los instó a mantenerse a salvo y tomar precauciones adicionales».

Mientras tanto, la duquesa de Sussex también está tomando medidas para proteger a su familia, exigiendo que«todos los miembros de su equipo, las personas que compran comestibles y los que toman recados, usen guantes de látex en todo momento y sigan un estricto protocolo de higiene'», dijo la fuente.

‘Solo unos pocos pueden interactuar con ella, Harry y Archie. Dijo que lo está manteniendo al mínimo».

La amistad también reveló que Meghan está preocupada por el coronavirus, pero «ha sido cuidadosa de no tocarse la cara y lavarse las manos las veces que sea necesario».

«El pánico no servirá de nada. Simplemente no es una opción en su hogar. Ella no quiere que Archie se dé cuenta de ningún estrés y tensión innecesarios. Su hogar es su santuario y es un lugar de paz y tranquilidad, añadió.

(Foto: Getty Images)

Pero, el hecho de que el matrimonio haya decidido autoasilarse, como la mayoría de las celebridades de Hollywood, no quiere decir que no puedan ayudar.

Harry y Meghan están trabajando con expertos sobre cómo servir mejor al público durante este tiempo, ya que consideran que la pandemia también es una crisis de salud mental y se sienten ‘obligados a ayudar’.