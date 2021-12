Harry recuerda cuando la princesa Diana cambió al mundo al involucrarse con pacientes de VIH

En 1987, la princesa Diana cambió por siempre el rumbo de cómo se percibía a los portadores de VIH. Ese año, Lady Di visitó el Hospital Middlesex de Londres, donde extendió su mano y platicó con un paciente (John O'Reilly) —cuando en la época se consideraba que las personas con VIH/sida eran contagiosos e insalubres. Años después, hoy día Harry siguió los pasos de su mamá al respecto de este tema y se unió a una buena causa.

El príncipe Harry escribió una carta y filmó un video en honor al Día Mundial de la Lucha contra el Sida este miércoles 1 de diciembre. El objetivo era conscientizar a las personas para romper con el estigma de las personas afectadas por VIH y SIDA.

El príncipe Harry escribe una carta sobre VIH/sida y recuerda la labor de su mamá, la princesa Diana

"Honramos a aquellos que se han acometido con la comunidad científica para trabajar sin descanso en esta enfermedad", redactó Harry. "Mi mamá estaría profundamente agradecida por todo lo que han logrado; y todos compartimos ese agradecimiento, muchas gracias".

El príncipe Harry se ha sometido dos veces a una prueba de VIH y las hizo públicas. Una fue con Rihanna en Barbados en 2016. Otra de las pruebas la publicó en vivo y directo desde el perfil de Facebook de la familia real británica, explicando: "Wow, qué rápido y eficaz es este procedimiento. Normalmente los resultados de un análisis de sangre no te los dan hasta pasadas varias semanas, y esto me ha parecido muy llevadero. Me alegro de haber venido, porque creo que a nadie debería resultarle raro visitar a su médico y asegurarse de que todo va bien"

Harry habló sobre la vacunación de covid-19

Otro de los temas que Harry puso a la mesa fue la vacinaciión contra covid-19: "Es sorprendente ver a los activistas en VIH liderando el llamado de la inequidad en la vacunación contra covid-19".

"Vacunar al mundo es una prueba de nuestro carácter moral y estamos pasando por un enorme error cuando se trata de la equidad global de vacunas. Al igual que la crisis de SIDA, vimos el valor de que la vida dependa en haber nacido, o no, en un país rico".