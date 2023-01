Harry revela que su hermano William lo agredió físicamente y pidió no decírselo a Meghan. ¿Es la confesión más fuerte del 2023?

El príncipe Harry relata en su nuevo libro cómo fue "atacado" físicamente por su hermano mayor, el príncipe William, durante una discusión en 2019, informó el miércoles el diario The Guardian. Según el periódico, la historia del incidente aparece en las nuevas memorias de Harry "Spare" ("Spare: En la sombra" en español), que saldrán a la venta a finales de este mes en medio de una disputa en curso dentro de la familia real británica.

Harry habla del día en que William lo agredió físicamente en su nuevo libro ‘Spare’

Harry, de 38 años, escribe que durante un desacuerdo en la cocina de su casa de Londres, William llamó a su esposa Meghan Markle "difícil", "grosera" y "áspera", antes de derribarlo al suelo mientras el dúo seguía discutiendo, dijo The Guardian. "Me agarró por el cuello [de la camisa], arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Aterricé sobre el plato del perro, que se rompió bajo mi espalda, los trozos cortándome", reportaron citando el libro de Enrique.

Harry le dijo entonces a su hermano mayor que se marchara. Según el libro, William parecía "arrepentido y se disculpó", y presuntamente el heredero le dijo a Harry: “no hace falta que se lo cuentes a Meg”. "¿Quieres decir que me atacaste?". "No te ataqué, Harold", respondió William, usando un apodo para referirse a Enrique.

La última revelación sobre la tumultuosa relación de los hermanos se produce mientras su padre, el rey Carlos, se prepara para su coronación en mayo 2023 tras la muerte en septiembre de su madre, la reina Isabel II, a los 96 años. Tras años de rumores sobre la tumultuosa relación entre los dos hermanos, muy unidos en su adolescencia por la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997, Harry ya había atacado a William en la controvertida serie documental titulada Harry & Meghan, estrenada por Netflix en diciembre —lo acusó de la cobertura mediática negativa contra ellos, debida, según afirmó, a que con su popularidad "robaban protagonismo" a otros miembros de la familia real.

Con información de AFP.