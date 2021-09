Harry y Meghan entre los 100 más influyentes del 2021, ¿qué opinas?

Primero se consideró que Harry y Meghan eran los royals más respetados e influyentes para la generación Z, pero la pareja ya llegó más lejos. TIME posicionó a los duques de Sussex entre los 100 más influyentes del 2021.

Harry y Meghan entre las 100 persomas más influyentes del 2021

En el marco del cumpleaños 37 del hijo menor de Lady Di, el día inició con buenas noticias para los Sussex. Este miércoles la famosa revista dio a conocer la lista de las 100 personas más influyentes del año, y lo hizo con diversas portadas, entre ellas una nueva fotografía de Harry y Meghan.

El texto que conmemora a los duques de Sussex fue escrito por el chef español José Andrés. Y entre sus palabras, reza: "En un mundo donde todos tienen una opinión sobre personas que no conocen, el duque y la duquesa tienen compasión por personas que ellos no conocen. No solo opinan. Corren hacia el conflicto".

TIME cataloga a Harry y Meghan como 'Íconos'

En la misma categoría de Íconos, donde yacen los duques de Sussex, están la tenista Naomi Osaka y Britney Spears (quien acaba de "desaparecer" de Instagram).

Harry y Meghan fueron fotografiados en su casa por el fotógrafo Pari Dukovic y los estilizó Clare & Nina Hallworth. Ambos están vestidos con trajes de tonos boscosos; Harry usando un conjunto de pantalón y saco en verde botella con camisa blanca, y Meghan con un abrigo estilo capa verde militar y cuello de tortuga.

El mensaje de agradecimiento de Harry y Meghan por ser de los 100 más influyentes

Los duques de Sussex aprovecharon este suceso y los nuevos portarretratos para transformar el sitio de Archewell.

Y no minimizaron su nuevo nombramiento. Este 15 de septiembre escribieron una entrada en el sitio para agradecer ser posicionados entre los 100 más influyentes. "El príncipe Harry y Meghan, duques de Sussex, no solo están honrados de ser parte de los TIME 100, pero también escribieron algo al respecto del dr. Ngozi Okno-Iweala para la publicación de los más influyentes".