Harry y Meghan reciben disculpas de la agencia de fotografía que mandó un drone

Un drone intentó captar fotografías de Archie jugando en el jardín. Después de la demanda, los duques de Sussex recibieron una disculpa pertinente por los actos.

En un universo paralelo, los flashes de las cámaras no deslumbran a los famosos y las celebridades pueden salir tranquilamente al supermercado. Pero mientras ese no sea el caso, las figuras públicas están bajo la mira de todos. Y no esquivan del todo a los paparazzi. Los duques de Sussex recién recibieron una disculpa por parte de una agencia de fotografías por haber invadido su espacio personal con un drone.

(Foto: Getty Images)

Harry y Meghan demandan a un paparazzi que fotografió a Archie en su casa, lo cual es ilegal en California

¿Qué querían obtener mandando los drones? Fotografías de Archie, el hijo de Harry y Meghan. Las acciones legales de la pareja se tomaron desde julio de este año. De acuerdo con su abogado, Michael Kump, la demanda judicial mencionaba que «un individuo fotografió a Archie, entonces de 14 meses, en su casa durante la cuarentena».

La agencia demandada, X17, apenas mandó sus disculpas, accediendo a un «reembolso de honorarios legales» (vía skyNews). Y agregaron: «Nos disculpamos con el duque y la duquesa de Sussex y su hijo por la aflicción que les causamos».

(Foto: Tomada de video)

Drone-paparazzi: una problemática aérea para las celebs

Tras el éxito de esta demanda, Michael señaló: «Es un resultado exitoso. Todas las familias tienen el derecho, protegido por la ley, de sentirse seguras en casa». La ley de protección de California —donde se encuentra la casa de 14.7 millones de dólares de los duques—, estipula que es ilegal fotografiar a cualquier persona en su casa.

Esta no sería la primera (y quizá la última) vez que un drone-paparazzi sobrevuela por Beverly Hills y Bel-Air. Una polémica agencia de vehículos aéreos no tripulados es AKM-GSI, cuya venta de videos captados con drones en residencias de celebs causó polémica. Así captaron, por ejemplo, a Miley Cyrus en su casa en Los Ángeles.