Juan Carlos I y Sofía ¿juntos hasta el final?

Desde aquel memorable día en que un apuesto Juan Carlos I le entregaba a la joven Sofía de Grecia la sortija de compromiso, era posible anticipar que sus modos, entonces considerados como una bocanada de aire fresco, no eran más que un aviso de su futura indiferencia.

Fue un 12 de septiembre de 1961, en el hotel Beau-Rivage de Lausana, Suiza, durante la inauguración del pabellón griego, cuando la futura monarca de España escuchó con gran fuerza la frase: “¡Sofi, atrápalo!”.

Más tarde, confesaría a su biógrafa, Pilar Urbano, autora de La reina, el motivo de aquel gesto: “Me lanzó por el aire un paquetito con una cajita y dentro había un anillo”. Y así de informal y nada romántico, se selló el compromiso de la pareja que reinaría España.

El enlace real parecía una promesa de amor eterno y consuelo entre una princesa que había estado perdidamente enamorada del príncipe Harald de Noruega (cuyo corazón le pertenecía a Sonia Haraldsen) y un joven español llamado a ser soberano, quien, por cierto, renunció a su primer gran amor (María Gabriela de Saboya, hija de Humberto II, el último rey de Italia) porque así le convenía a su futuro.

Han pasado décadas desde entonces y Sofía de Grecia, esposa incondicional y fiel a sus principios de crianza, ha cumplido con la promesa de soportar lo necesario para mantener su matrimonio “hasta que la muerte los separe”.

Así, ha pasado por alto infidelidades, humillaciones públicas y privadas, las múltiples ausencias de su marido y el hecho de llevar vidas separadas aunque los cobije el mismo techo.

De sus desavenencias hay decenas de anécdotas que se han hecho públicas, pero el termómetro para conocer la situación emocional de la pareja son las estancias hospitalarias del rey emérito, la duración de las visitas de su consorte y su actitud al llegar o abandonar el sanatorio.

Basta recordar las palabras de la biógrafa de la realeza española, Pilar Eyre, quien en 2010 relató que cuando Juan Carlos I se sometió a una cirugía para retirarle un nódulo en los pulmones, llamó a Corinna zu Sayn- Wittgenstein, su amante en turno, y no a Sofía, para que se quedara a su lado porque temía morir de cáncer.

Al día siguiente, la monarca hizo una visita breve y, de acuerdo con el experto en asuntos de la Corona, Jaime Peñafiel, fue un doloroso momento para ella.

“Al marcharse, lo hizo llena de tristeza; en el aeropuerto y antes de subir al avión, la vieron llorar. Al parecer, la presencia en el hospital de ‘la amiga entrañable’ era manifiesta”, señaló Peñafiel.

Dos años más tarde, cuando a su esposo le colocaron una prótesis en la cadera debido a su caída durante un polémico viaje a Botsuana, fue Corinna quien una vez más estuvo a su lado en el hospital.

La pésima relación entre los reyes no dejó lugar a dudas, tanto así, que en esa ocasión Sofía decidió continuar con sus vacaciones familiares en Grecia.

● Según el periodista español Jaime Peñafiel, la pareja visitó a un experto para salvar su relación, quien les recomendó hacer sus vidas por separado y redactó reglas de convivencia que firmaron en un documento conocido como Carta de Naturaleza.

● Durante la Copa del Rey, en Mallorca, Juan Carlos I abandonó el grupo con el que estaba, incluida la reina, y pronunció: “Perdonad, voy a saludar a mis suegros”, refiriéndose a los padres de su amante, Marta Gayá, asegura El País.

● En 1990, durante un viaje a Suiza, el royal exigió cenar a solas con su esposa. No era una cita romántica. En realidad, aprovechó para decirle, con desprecio: “Vete a vivir a Londres”.

● En 2012, España supo de la presencia de Corinna en el hospital, tras la caída del rey en Botsuana. Cuando la reina salió del lugar, un grupo de mujeres gritaba “Corinna no, Sofía sí”. La royal se retiró a punto de llorar.

● Según Eyre, en una ocasión la socialité Pitita Ridruejo le contaba a Sofía sobre las apariciones de la Virgen de Garabandal, y Juan Carlos I expresó: “Cállate, ¿no ves que esta tonta lo cree todo?”.

Hoy día, Sofía y Juan Carlos I han cumplido con sus misiones de vida, han reflexionado y empezado a sanar las heridas.

Y, al parecer, decidieron dejar atrás su indiferencia (sobre todo Juan Carlos I) para recuperar su relación y convertirse en los compañeros que dejaron de ser poco después de su enlace matrimonial.

Prueba de ello es que, desde el año pasado, la tensa relación de los royals sufrió un cambio radical: además de aparecer juntos en actos oficiales, empezó a ser habitual verlos asistir a eventos públicos. Entre ellos, un concierto en el que se les vio como buenos camaradas, tal y como publicó el diario británico Daily Mail.

Y también en el desafortunado evento protagonizado por la reina Letizia en la misa de Pascua, cuando, como todo un caballero, Juan Carlos I salió a defender a su leal esposa de las humillaciones de su nuera.

Su vida en familia también ha dado un vuelco positivo. Un ejemplo es que este año viajaron juntos a Hannover para apoyar a su nieto Pablo Urdangarín en un torneo de balonmano, al que acudieron las infantas Cristina y Elena, un hecho impensable años atrás.

Lo cierto es que “llevan tiempo haciendo cada uno su vida y eso no ha cambiado, pero ahora pueden estar juntos sin tiranteces, casi como viejos amigos.

Para la reina, Juan Carlos I ha sido su gran amor, y él siempre ha valorado en Sofía su lealtad como consorte y su capacidad de aguante”, ha señalado al Daily Mail un amigo anónimo de los reyes eméritos. Y la voluntad de ambos, pero sobre todo la influencia de sus tres hijos, que han sabido actuar de mediadores, ha sido fundamental para que puedan convivir en armonía.

Y aunque su nueva relación parece ser benéfica, Pilar Eyre, quien ha dedicado gran parte de su vida a seguir de cerca a la familia real española, ha revelado que el monarca pasa por intensos momentos de soledad y depresión.

En una entrevista concedida al diario El Español, la biógrafa declaró que los últimos años han sido un ajuste de cuentas para él, ya que gran parte de sus amistades han fallecido.

Asimismo, el cambio en su estatus real ha sido otro golpe para un hombre orgulloso y acostumbrado a ser el centro de atención y a tener el poder en sus manos.

Este panorama tan desolador, expresa, lo orilló a anunciar su retiro de los compromisos oficiales, pero desde su óptica, la mayor prueba de que vive en soledad y sin importarle a nadie es el hecho de que en su última cirugía de corazón llegó solo y por su propio pie al hospital; el día previo nadie lo acompañó, y su familia, en concreto su hijo Felipe VI y la reina Sofía, arribaron varias horas después sin noticias de cómo transcurría la cirugía.

De la postura de la reina, Eyre ha dicho: “Si es la mujer de Juan Carlos I y si se ha sentido tan despreciada, y si tanto ha sufrido como dice, Sofía se habría podido separar en su momento.

Supongo que si ella se ha quedado en su sitio a pesar de las infidelidades de su marido, las cuales conoce bien, es porque sigue sintiendo algo por él y creyó que debía estar a su lado”.

Tal vez a Eyre se le ha olvidado que a lo largo de su vida Sofía de Grecia ha tenido que soportar experiencias tan amargas como desoladoras.

La buena noticia, a pesar de todo, es que esta emblemática pareja ha logrado un punto de encuentro y, aunque hay heridas imposibles de curar, ambos han decidido mantenerse unidos en honor al sentimiento que un día los unió y a la familia que construyeron juntos.

Después de todo, la imagen que proyectan en la actualidad es el mejor premio al esfuerzo de sus hijos por unirlos.

¡Eso de pasar a la historia es demasiado pretencioso! Me gustaría que los que me han conocido digan que he sabido cumplir con mi tarea y he sido útil al prójimo, nada más”. -Sofía de España