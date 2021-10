Kate ‘está haciendo todo lo posible’ para ‘arreglar las cosas en privado’ co

Desde hace tiempo se ha hablado de una aparente disputa entre los duques de Cambridge y los de Sussex, sin que haya nada comprobado hasta la fecha.

Ahora, se dice que Kate Middleton ‘está haciendo todo lo posible’ para ‘arreglar las cosas en privado’ con Meghan Markle después de que la duquesa admitiera sus dificultades en el documental de ITV, afirma un experto real.

Según los informes, Kate, de 37 años, ha sentido pena por la nueva madre, de 38, quien admitió que «no estaba bien» en el documental de ITV Meghan and Harry: An African Journey.

La mediadora

La madre de tres hijos quiere «arreglar las cosas en privado» después de que Harry, de 35 años, confirmó, de cierta manera, que existe una grieta con su hermano, el príncipe William al decir que están en «caminos diferentes» y que tienen «buenos días y días malos’.

“Tras bambalinas me dijeron que Kate está haciendo todo lo posible para unir a todos y ayudar a Meghan”, aseguró el autor y excorresponsal real Phil Dampier en declaraciones al Express.

Ninguno de ellos quiere decepcionar a la reina, por lo que Kate está tomando las riendas en este tema.

«Me han dicho que se contactó con Meghan y le llamó por teléfono. Kate siente pena por ella y sabe que Meghan está luchando’.

Durante una entrevista individual en el documental, Meghan, madre primeriza, admitió sentirse vulnerable y habló de la dificultad de lidiar con un intenso interés sensacionalista.

“Nunca pensé que esto sería fácil, pero creí que sería justo y esa es la parte que es realmente difícil de conciliar. Le he dicho durante mucho tiempo a H, así lo llamo, que no es suficiente con sobrevivir. Ese no es el punto de la vida. Tienes que prosperar y sentirte feliz”, dijo la duquesa de Sussex.

“Realmente intenté adoptar esta sensibilidad británica de un labio superior rígido. Lo intenté, realmente lo intenté. Pero creo que lo que hace internamente, quizá sea lo más perjudicial”, añadió la exactriz.

Los asistentes del palacio habían negado en repetidas ocasiones los informes de una grieta entre los Sussex y los Cambridge, que una vez habían sido defendidos como los «Fab Four» de la familia real.

Pero cuando se le preguntó cuánto de la especulación era cierta, Harry no lo negó del todo.

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images