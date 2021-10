Kate Middleton podría considerarse como la reina del blazer. Te contamos sobre sus looks

El blazer es una pieza versátil para el guardarropa de cualquier mujer, y la forma en que Kate Middleton los usa lo demuestra a la perfección.

Kate Middleton sabe lucir elegante y profesional sin demasiado esfuerzo. Y es que para esto ha recurrido en repetidas ocasiones a una pieza clave de su guardarropa: los blazers. Sin duda, el blazer es de las prendas más discretas pero funcionales. No importa si es un corte clásico en negro o azul marino, oversized, en tweed o con estampado, siempre podrá combinarse. Ya sea con jeans o pantalón de vestir, la duquesa de Cambridge demostró que hay un universo fashionista y cómodo para intentar.

Blazer rojo para anunciar el cierre de Hold Still

La duquesa compartió un video para agradecer la participación de la gente en la exhibición de Hold Still. «Quiero darles las gracias a todos los que registraron sus fotografías. Lancé este proyecto con el National Portrait Gallery en mayo porque quería encontrar una manera de que todos compartan sus historias y experiencias de la cuarentena».

Para este anuncio, lució un blazer rojo de Zara con ligeras hombreras bombachas que previamente modeló en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Debajo traía una blusa blanca de algodón en la que resaltaba un collar del joyero británico Alex Monroe. Este accesorio fue elaborado a mano en Inglaterra, valuado en 360 euros y trae colgantes de abejorro, fósiles grabados, animalitos y otros elementos botánicos.

¿Viste cómo el poder de un color llamativo y un delicado accesorio hacen magia? No dudes en inspirarte con este look si tienes algún evento de día.

Colores del bosque y rosa palo

Entre el resto de comunicados dados desde casa, Kate anunció que daría los resultados de su encuesta pública 5 Big Questions on the Under Fives. Fue parte de una investigación cualitativa y etnográfica que condujera al impacto del covid-19 en las familias.

Sentada desde su sala con los retratos de sus hijos detrás, Kate portó un blazer de franela de lana verde oscuro y jersey 100% casimir color rosa palo, ambos de Massimo Duti.

Si quieres conseguir este look, asegúrate de combinar tonos de la paleta de colores boscosa con elementos en color pastel. ¡Y de nuevo, accesorios delicados!

Un blazer blanco para lucir a cualquier hora del día

La duquesa reveló los resultados de la investigación de nueve años. Kate se dedicó a observar las dificultades atravesadas en la infancia y cómo se vuelven la raíz de complicaciones sociales, como salud mental inestable o adicciones.

En esta ocasión, Kate llevó el blazer cream waffle de Zara, mismo que llevó en Canadá en el 2016 y luego lo usó en 2017. Debajo traía una blusa negra con cuello recto y de accesorios unos aretes mini aros dorados de Daniella Draper.

Corte clásico y ejecutivo durante los #5BigInsights

Durante la conferencia virtual organizada por The Royal Foundation, Kate habló sobre los resultados del mismo estudio que, como mencionamos, se realizó en nueve años. Es sobre la importancia de los primeros años de la infancia y cómo éstos moldean el resto de nuestras vidas.

Para la videoconferencia, la duquesa apostó por un corte clásico y ejecutivo, de los blazers más elegantes para usar en temas profesionales. Es largo y color rosado claro quemado, combinado de una sencilla blusa blanca y cabello ondulado sobre los hombros.

¿Cuál fue el look de Kate Middleton con blazer que más te gustó?