Kate a la conquista del trono

Aunque no ostenta el título de princesa, Kate Middleton ha dejado atrás el estereotipo de la chica con suerte que se enamoró del hombre de sus sueños y fue feliz para siempre.

Y si bien es cierto que se casó con su príncipe azul, no se ha librado de señalamientos debido a su origen plebeyo, ni por las aparentes infidelidades de William, sin mencionar las comparaciones con Meghan Markle, esposa de su cuñado Harry.

Si hay algo que reconocerle es que ha madurado hasta convertirse en la integrante favorita de la familia real británica, así como en un ícono de moda, madre y esposa ejemplar.

No fue fácil

Es una mujer de retos que se ha construido a sí misma. Logró superar el bullying de sus compañeras de escuela en la pubertad y el acoso de la prensa que por años la calificó de arribista. ¿Una prueba más? El libro del biógrafo Andrew Morton, William & Catherine, que deja al descubierto los malos tratos del príncipe durante su noviazgo, razón por la cual sus amigos sintieron alivio cuando se separaron en 2007.

“William solía tratarla como a una persona de servicio, más que como a su novia”, dice un amigo de la pareja en el libro de Morton, quien asegura que la royal no la pasaba bien al ser ignorada por William, y menos cuando los amigos del príncipe la despreciaban sin que él pusiera un alto. Sucesos que, lejos de hacerla renunciar, fortalecieron su carácter.

(Foto: AFP)

Templanza a prueba de fuego

Si bien ha enfrentado la rigidez que conlleva el protocolo monárquico, el cual supone, entre otras cosas, el uso de un guardarropa supervisado por la reina Isabel II, ha jugado bien sus cartas al darle gusto a todos, convirtiéndose así en la imagen ideal de una futura reina, al tiempo que ha alimentado su propio sueño al lado del hombre que ama y de sus tres hijos, justo como idealizó cuando conoció al príncipe en 2001.

Una vez hecho oficial su compromiso, fue evidente el visto bueno de los británicos, plasmado en las encuestas de The Telegraph que la ubicaban en la cima de las preferencias como la pareja ideal del heredero a la Corona. Con el tiempo, sus bonos subieron al dejar de ser “la nueva Diana”, para hacer gala de su carisma.

(Foto: Archivo)

Poseedora de un título universitario en Historia del arte, independiente (siempre se mantuvo a sí misma), destacada deportista y mujer de ideas modernas, está lista para subir al trono. Y ello lo aprueba Isabel II. Y es que, según la biógrafa de la familia real, Kitty Kelley, el hecho de transferirle responsabilidades y otorgarle el nombramiento de Gran Dama Cruz de la Real Orden Victoriana para los servicios a la monarca, es prueba

contundente.

¿Una digna futura soberana?

En su arduo camino rumbo al trono, la duquesa de Cambridge ha cumplido con todos los requisitos para encarnar a la representante por excelencia de la monarquía: no solo es una madre dedicada, es común verla en eventos oficiales acompañada de su familia; de hecho, en la cuenta de Instagram del Palacio de Buckingham se publican con frecuencia imágenes de los duques y sus hijos.

Lo cierto es que Kate se integró a los Windsor con una gran responsabilidad a cuestas: convertirse en una digna sucesora de Lady Di, y no le costó trabajo, pues a pocos días de su boda con William, el portal Global Language Monitor anunciaba que estaba llamada a eclipsar a Diana de Gales.

Noble

Su sensibilidad por las causas sociales es evidente y no se limita a su papel de royal. Es fiel defensora de la infancia al apoyar a Action on Addiction, organización que lucha contra la drogadicción, así como a los albergues infantiles de East Anglia. Además, es voluntaria de la Asociación de Scouts.

(Foto: Getty Images)

Asimismo es promotora de la salud mental y las causas femeninas, lo cual ha dejado claro en sus discursos, como en 2017, cuando en un evento de la fundación Head Together (que los duques de Cambridge encabezan), habló de la presión de ser la madre perfecta y de la vergüenza a sentirse juzgada.

“Está bien que no parezca un reto fácil y pidamos ayuda, incluso en mi caso, que he tenido un apoyo en casa que la mayoría de las mujeres no tienen. Nada te prepara para la difícil experiencia de ser madre”, dijo.

Pero su influencia va más allá al ser ícono de moda y reina del reciclaje: sus inseparables botas Long Tassel de Penelope Chilvers, que usa desde soltera, son un clásico de sus outfits desde hace más de 15 años y no teme repetir modelos una y otra vez, como ocurrió en la boda de Harry y Meghan, donde utilizó por cuarta ocasión un vestido diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen.

(Foto: Getty images)

A Kate, ni escándalos abrumadores, como el supuesto engaño de William con su mejor amiga, Rose Hanbury, o la guerra fría con Meghan Markle, han logrado sacarla de su centro; jamás pierde el estilo y su respuesta categórica a estos hechos es aparecer feliz al lado de su esposo, o invitar a Meghan a un partido de tenis, testimonios de su trabajo preparándose como futura reina.

¡Quién sabe! Las casas de apuestas inglesas juegan con la idea de que 2020 será el año en que la duquesa vea coronados sus esfuerzos.

“Realmente espero hacer una diferencia, aunque sea en lo mínimo. Tengo muchas ganas de ayudar en todo lo que pueda”.- Kate Middleton

Los retos de una mujer actual

1982. De acuerdo con Marcia Moody, autora de Kate, la biografía, la duquesa nació en medio de una tormenta de nieve, lo que casi impidió que su madre pudiera llegar al hospital a dar a luz.

1995. Apenas tenía 13 años, pero su imagen poco agraciada, su delgada figura, su dedicación al estudio y sus excelentes notas la hicieron blanco fácil de las críticas de sus compañeras, quienes la convirtieron en víctima de bullying.

2001. Se matriculó en la Universidad St. Andrews, la misma que eligió el príncipe William, y circuló el rumor de que su plan era conquistar al hijo mayor de Diana de Gales.

2005. Fue el año de la primera ruptura de la pareja en su época de novios. Ahí se ganó el nada agradable sobrenombre “la paciente Kate”, como advirtió en su momento el diario The Sun.

2007. Según Marcia Moody, la pareja rompió de modo definitivo, no solo por insistencia de la familia real, sino del mejor amigo de William, Guy.

2018. Surgieron rumores de rivalidad entre ella y Meghan Markle, y quedó en el papel de víctima, ahora a manos de la exactriz estadounidense.

2019. La prensa hizo escarnio de los duques de Cambridge debido a los rumores de infidelidad de William, pero una vez más Kate superó la prueba.

Su lado oculto

(Foto: Getty Images)

• En su juventud adoraba embriagarse hasta quedar “paralíticamente borracha” y sus amigos la cargaban hasta su habitación, según ha dicho Helen McArdle, compañera universitaria.

• Fue víctima de acoso cuando estudiaba en Downe House. Por eso, al casarse, destinó una parte de los donativos de su boda a Beatbullying, institución dedicada a combatirlo.

• ¿Trepadora social? Ella y Pippa eran llamadas “las hermanas Glicinia”, mote puesto por la revista Tatler, que alude a una planta trepadora de flores divinas. Y es que les sobraba talento y una tremenda habilidad para trepar.

Por: María del Carmen López