Kate y Meghan intercambian besos y sonrisas en el Día de la Commonwealth

Este lunes nuevamente vimos juntas a Kate Middleton y a Meghan Markle compartir espacio, en lo que sería la segunda ocasión después de la pasada Navidad, luego de la celebración por el aniversario 50 de la investidura de Carlos como príncipe de Gales, la semana pasada.

Y como era de esperarse, tras los continuos rumores acerca de que las concuñas mantienen una tensa relación, cualquier acto en el que coinciden se convierte en objeto de estudio.

Hoy, ambas estuvieron presentes en la celebración del Día de la Commonwealth durante un servicio religioso que se celebró en la abadía de Westminster, presidido por la reina Isabel II, quien suele congregar a su familia para marcar esta fecha tan importante.

Este año también estuvieron presentes otro miembros de la familia real, como el príncipe Carlos y la duquesa de Cornwall, así como el príncipe Andrés.

Esta ocasión resultó ser más interesante, ya que la vez pasada no se vio a las duquesas interactuando, sin embargo, este lunes se les vio intercambiar sonrisas y hasta un saludo de beso, algo de lo que no habíamos sido testigos desde hace mucho, y que dio gsuto para quienes piensen que en en realidad no son las mejores amigas. Al menos hoy se notó cordialidad entre ambas.

Para el servicio en la abadía, la duquesa de Sussex eligió un vestido beige con estampado de cadenas, de Victoria Beckham, el cual combinó con zapatos verdes y bolso a juego de la misma diseñadora británica. Completó con un sombrero “pillbox» a tono.

Por su lado, Kate Middleton recicló un abrigo rojo tipo militar, de Catherine Walker (lo llevó en su gira en Nueva Zelanda en 2014), el cual combinó con un sombrero «pillbox», de Gina Foster, y zapatos de corte clásico en color beige.

Las parejas entraron de manera independiente, pero luego saludar a las autoridades e invitados se reunieron e intercambiaron besos y sonrisas. Minutos más tarde, a ellos se unieron Carlos y Camilla, quien vestía de morado. Al príncipe de Gales se le vio charlando con Meghan, a quien le arrancó una pequeña carcajada, mientras que la duquesa de Cornwall lo hizo con Kate.

Esta misma mañana, Harry y Meghan asistieron a un acto relacionado con la Commonwealth en la Canada House de Londres, ocasión para la cual, la futura mamá estrenó un abrigo verde de estilo oversize con detalles tipo joya en negro que pertenece a la colección otoño/invierno 2019, de Erdem, que combinó con tacones negros, de Altuzarra; un bolso, de Givenchy, y pendientes Birks de oro amarillo y ópalo.

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images