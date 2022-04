La complicada relación entre Lady Di y la reina madre (con fotos históricas)

Además de la lista de cosas que la reina Isabel II no aprobaba de Diana Spencer, hay otro miembro de la realeza que tenía cierta distancia con la querida 'princesa del pueblo', la reina madre Isabel.

¿Cómo era la reina madre Isabel?

Esta reina consorte que vivió 101 años fue la madre de Isabel y Margarita, una figura importante en el desarrollo de su hija mayor, la futura reina, que se daba a conocer por su fuerte personalidad.

Tiempo atrás, una amiga de la reina Isabel II reveló que la reina madre le dijo a su hija que siempre fuera valiente y caminara con seguridad, en el documental Elizabeth: Our Queen. Aunque la joven Isabel II no soportaba entrar a un lygar lleno de gente, la reina madre le dijo: "lo que debes hacer al entrar a una habitación es caminar por en medio de la puerta, segura de ti misma, como si estuvieras a cargo".

La familia real en los juegos Braemar Highland en Escocia, 1982 / Getty Images

¿Cómo era la relación de la reina madre con la princesa Diana?

En el libro Diana: Her True Story, el experto en realeza Andrew Morton describió que la reina madre "no era la más dispuesta" ante Diana y su madre, Frances Shand Kydd. "Diana tenía una distancia disfuncional con su figura matriarca, por lo que era 'víctima' de la reina madre", detalló.

Otro historiador, Piers Brendon, explicó en el documental When Spencers Met the Monarchy, vía Express UK, que la reina madre "temía que la princesa Diana se convirtiera en otra Wallis Simpson". "La reina madre Isabel probablemente veía a Diana como otra Ms. Simpson, alguien que podría derrumbar a la monarquía", explicó, "era bastante cautelosa con ella".

La princesa Ana, la princesa Diana y la reina madre en la premiere de 'A Passage To India', en 1985.

/ Getty Images

Además, según Morton, en el podcast Images of Diana de la BBC explicó cómo la reina madre trataba de ocultar el amorío de Carlos con Camilla de Diana. "Los cortesanos, oficiales, chefs, guardaespaldas... todos estaban en esto. Siempre que Diana sospechaba que Carlos y Camilla vivían juntos, la reina madre reiteraba, 'no, no, no, niña tontita, solo son amigos'.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images