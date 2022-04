La deslumbrante colección de anillos de la princesa Diana

La princesa Diana posería una gran colección de joyas tanto durante su tiempo como miembro de la familia real británica como por su propia cuenta. Muchas de las piezas que Lady Di usó eran regaladas o prestadas por la reina Isabel II, y una que otra adquirida por ella misma.

La colección de anillos de la princesa Diana

Desde el anillo de compromiso de zafiro hasta un diamante de Bulgari, esta es una breve muestra de la inigualable colección de anillos que poseía la princesa Diana —y vaya que lucía con gran elegancia.

1) Anillo de compromiso de la princesa Diana

Getty Images

Diana y el príncipe Carlos se comprometieron en 1981. El royal le entregó un anillo de compromiso que consistía en 14 diamantes rodeando un zafiro ovalado de 12 quilates de Ceylon puesto sobre una base de oro blanco de 18 quilates.

Esta hermosa e histórica pieza la creó el joyero Garrard cuyo diseño estuvo inspirado en el broche de zafiro y diamante de la reina Victoria —mismo que fue un regalo del príncipe Alberto en 1840.

En su momento la elección de Diana por este anillo causó conmoción, principalmente porque no se hizo a la medida ni era único en su especie —estaba disponible en la colección de joyería de Garrard para que cualquiera lo adquiera—.

Getty Images

Se dice que la joven princesa lo eligió porque le recordaba al anillo de compromiso de su abuela y por el color azul como sus ojos. Ahora le pertenece a Kate Middleton, quien tuvo que reajustar el anillo para que le quedara a la perfección.

2) Anillo de bodas de oro galés de Lady Di

Esta sortija que Diana normalmente llevaba con el anillo de zafiro se realizó con una de las últimas pepitas blandas de oro galés en la mina Clogau St. David. Este mismo material se usó para las sortijas de la reina Madre, la princesa Margarita y la princesa Ana, según El País en 1981.

3) El anillo 'dis-moi oui' ('di que sí') de la princesa Diana

Getty Images

Este sería el segundo anillo de compromiso de la princesa Diana, mismo que Dodi Fayed habría comprado en una boutique en Monte Carlo por la cantidad de 11 mil libras esterlinas. Se dice que nunca se lo dio a la princesa debido a la trágica muerte que tuvieron.

Es un anillo con un diamante corte esmeralda con diamantes corte trillón alrededor. Las piezas están bordeadas un detalle en oro y rodeado por una banda ancha pavimentada con al menos 40 diamantes redondos.

4) Anillo de diamantes de Bulgari de Lady Di

Este anillo también corre a cargo de Dodi Fayed, y Ladi Di lo usó antes de morir. Era una sortija de 3 mil libras en color oro amarillo con diamantes de Bulgari. Según Evening Standard, Paul Burrell (ex mayordomo de Diana) explicó en el libro The Way We Were que "ella dejó en claro que este no era un anillo de compromiso".

5) Anillo de cabujón de zafiro de la princesa Diana

Getty Images

La talla cabujón es más vintage y con una piedra preciosa que tiene el color acentuado, lo cual lo hace muy especial. Diana usó en un par de ocasiones —pero nunca en público— un anillo de cabujón con un zafiro, y se especula que pertenecía a otro miembro de la familia y por eso Lady Di lo protegía de que se rayara o dañara.

6) Anillo Trinity de Cartier de Lady Di

Getty Images

Se dice que esta pieza fue un regalo del príncipe Carlos y que Diana lo usaba junto con el anillo sello de su familia, según Marie Claire UK. Era un anillo de la colección Trinity de Cartier elaborado con 18 quilates de oro blando, 18 quilates de oro amarillo y 18 quilates de oro rosa. De acuerdo con el medio la pieza fue adquirida por Louis Cartier en 1924 y es una de las piezas insignia de la colección.

7) Anillo aquamarina de la princesa Diana

Este es el "anillo de divorcio" de la princesa Diana, ya que lo usó en reemplazo al anillo de compromiso de zafiro. Es una aquamarina en corte esmeralda flanqueada por pequeños diamantes sobre una base de oro amarillo de 24 quilates. Se dice que esta piedra se la regaló su amiga Lucia Flecha de Lima.

8) Anillo de diamante y esmerala de Lady Di

Getty Images

Un hermoso anillo de cabujón con dos piedras (esmeralda y diamante) que están desalineados entre sí, muy similar a un anillo de derivación.

9) Anillo de esmeralda de la princesa Diana

La reina Isabel II le prestó este anillo a Diana para asistir a un partido de polo en apoyo a Carlos, en 1989, y tenía una esmeralda en corte cuadrado.