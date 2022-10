La época en la que la princesa Diana y Camilla fueron "buenas amigas"

Tiempo antes de que la enfrentara por tratar de robarle al marido, la princesa Diana y Camilla Parker Bowles, ahora la reina consorte del Reino Unido, tuvieron una amistad que ha quedado eclipsada y en el olvido a causa del triángulo amoroso que protagonizaron.

La poco conocida amistad de la princesa Diana y Camilla Parker Bowles

Todos recuerdan el escandaloso triángulo amoroso que protagonizaron la princesa Diana, su esposo, el príncipe Carlos, y Camilla Parker Bowles.

Aunque Camilla estaba casada con Andrew Parker Bowles, mantuvo una relación con el príncipe Carlos a pesar de que él también estaba casado con la princesa Diana.

Sin embargo, antes de que Camilla se ganara el odio del pueblo británico por interponerse en el matrimonio de los príncipes de Gales, mantuvo una relación de amistad con Diana.

Foto: Getty Images

La escritora e historiadora, Penny Junor, cuenta en el libro The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair that Rocked the Crown, que Diana solía visitar la casa de Camilla y su esposo Andrew, cuando comenzó a salir con Carlos en 1980.

La escritora asegura que Diana disfrutaba de ayudar a Camilla con el cuidado de sus hijos, Tom y Laura, además de pedirle consejos a la mujer que había sido novia de su esposo, y que era 14 años mayor que ella y con más experiencia de la vida.

Junor asegura que Camilla comenzó a tener un papel importante para Diana, quien sentía que era como una hermana mayor que la tranquilizaba cuando las cámaras la acosaban, por ser la futura princesa de Gales.

Camilla y Diana se mantuvieron unidas, y solían salir juntas a almorzar. En el libro de Andrew Morton: Diana: Her True Story, el escritor cuenta que cuando Diana se mudó a Clarence House, antes de su boda, encontró una invitación de Camilla a almorzar.

¿Cuándo terminó la amistad de la princesa Diana y Camilla?

Con el tiempo, Diana se dio cuenta de que Camilla buscaba encontrarse con Carlos, y comenzaron las terribles sospechas de infidelidad, incluso durante el compromiso.

Sus sospechas se intensificaron cuando la futura esposa encontró un brazalete que no era para ella. Carlos se lo había comprado a Camilla, ella se puso furiosa y pensó en cancelar la boda.

Diana también encontró una foto de Camilla en el diario de su esposo, en plena luna de miel.

Aunque Camilla se mantuvo alejada de la pareja durante sus primero años de matrimonio, al poco tiempo, Diana estaba convencida de que Carlos había reiniciado su relación con Camilla.

Durante la fiesta de cumpleaños de la hermana de Camilla, Annabel Elliot, Diana se atrevió a confrontar a Camilla: "Quiero a mi marido". Desde entonces, Diana y Camilla se mantuvieron distanciadas.

